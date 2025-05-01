Напій з винограду, який неодмінно треба пити дітям: і це не, що ви думаєте

Коли ми шукаємо поживні варіанти у світі напоїв, буває складно знайти багаті та здорові варіанти. Однак є забута рідина, яка має широкий спектр переваг, і навіть маленькі діти можуть її споживати.

Який напій з винограду корисно пити дітям

Мова йде про сусло - напій з винограду. Цю рідину отримують із соку винограду перед бродінням, тому вона не містить спирту і може вживатися навіть дітьми. У самому винограді є багато властивостей, які можна знайти в його соку і з яких ми можемо отримати користь.

В чому користь сусла для організму

Багато антиоксидантів

Сусло - це рідина, яку витягують із соку винограду. Це чудове джерело антиоксидантів, головним чином ресвератролу та флавоноїдів. Ці антиоксиданти чудово захищають клітини нашого організму від пошкоджень, спричинених так званими вільними радикалами. Містить вітаміни і мінерали. Муст - це напій, який містить вітаміни С і Е. Але він також багатий антиоксидантами, такими як калій, мідь і залізо. Це особливо важливо для дітей, оскільки вони є ключовими для їх росту та розвитку.

Гарно зволожує

Цей напій обов'язково містить воду. Це робить його додатковим джерелом зволоження. Це дуже добре для тих, хто не любить пити воду, а також додатковий варіант для тих, хто її споживає. Крім того, в холодному вигляді це дуже освіжаючий напій. У спекотну погоду, якщо ви прагнете зволожити й освіжитися, не вживаючи алкоголь і не залишаючи приємного смаку у роті, це ваш найкращий варіант.

Натуральні цукри

У фруктах часто присутні натуральні цукри. Вони в належній мірі корисні для організму. У випадку виноградного соку це напій, який, будучи отриманим із соку фруктів, містить ці цукри. Цей фактор робить його здоровою альтернативою штучно підсолодженим напоям. Однак його не слід споживати в надлишку, оскільки, хоча він і натуральний, він містить високий рівень цукру.

Фахівці часто рекомендують варіант натурального сусла, який не містить штучних добавок.

Корисно для серця

Експерти також відзначили, що сусло дуже корисне для догляду за здоров’ям нашого серця. Це пов'язано з антиоксидантами і властивостями цього напою. Тому це чудовий варіант для споживання в ці весняні дні.