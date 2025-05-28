Ці спеції можна додавати дітям в їжу: покращують апетит та корисні для здоров'я

Батьки дедалі частіше замислюються, як зробити дитяче харчування не лише корисним, а й смачним. Названо спеції, які можна безпечно вводити у раціон дітей без шкоди для здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарії Власенко.

Чи можна додавати приправи у прикорм

Дослідження показують, що різноманітний смак у прикормі - один з факторів профілактики вибірковості в харчуванні у дошкільному віці.

"Дитина народжується з природною схильністю до солодкого, але навчається інших смаків - якщо ми даємо їй цю можливість. Згідно з рекомендаціями Американської академії педіатрії (ААР) - введення трав і спецій до раціону дитини може покращити смак і їжі та допомогти їй розвинути смак до різноманітних смаків", - додала експерт.

Після введення основних продуктів і за відсутності алергії можна додавати:

зелень - петрушку, кріп, базилік, орегано, чебрець

часник (в обробленому вигляді)

корицю, куркуму, кмин, паприку - у малій кількості

імбир (тертий чи варений)

Ці приправи не тільки безпечні, а й збагачують раціон дитини антиоксидантами та покращують апетит.

Чого уникати

Категорично не можна давати дітям:

гострих спецій (перець чилі, каєнський, хрін) - можуть подразнювати слизову

доданого цукру

сумішей з сіллю, глутаматом натрію або консервантами

меду - до 1 року через ризик ботулізму

сіль і цукор

Сіль не рекомендується додавати до року, адже вона створює надмірне навантаження на нирки дитини. Цукор - небажаний у першому році життя, тому що порушує формування смакових уподобань і підвищує ризик ожиріння, карієсу та інсулінорезистентності в майбутньому.

Вводити спеції варто:

у пюре або суп

кашу з овочами

до м'яса або риби

Важливо, що це мають бути лише натуральні спеції.

Корисно поєднувати такі продукти та спеції:

яблука - кориця, мускатний горіх, запашний перець, ваніль або імбир

груші - імбир, кориця, ваніль або мʼята

банани - кориця, імбир, запашний перець або ваніль

морква - базилік, часник або кориця

гарбуз - кориця, мускатний горіх, імбир та ваніль

батат - мускатний горіх, кориця або кардамон

картопляне пюре - кріп або часник

зелена квасоля - часниковий порошок

м'ясо - часник, перець, цибулевий порошок, м'ята або апельсинова цедра

курка - кориця, коріандр, часник, перець, базилік, орегано, шавлія, розмарин або чебрець

вівсянка та пластівці - кориця, мускатний горіх або ваніль

макарони - орегано, часник або базилік

Мелені чи цілі спеції

Педіатр зазначила, що можна використовувати як мелені, так і цілі спеції, а також мелені та свіжі трави, причому переваги обох варіантів залежать від способу приготування їжі

Мелені спеції та трави найкраще підходять для більш мʼякої текстури, що робить їх кращим варіантом для додавання до вже приготовленої та пюреподібної їжі

Цілі спеції та свіжі трави можна використовувати під час процесу приготування, і вони зазвичай містять більше антиоксидантів.