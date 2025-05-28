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Эти специи можно добавлять детям в пищу: улучшают аппетит и полезны для здоровья

Среда 28 мая 2025 12:15
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Эти специи можно добавлять детям в пищу: улучшают аппетит и полезны для здоровья Названы специи, которые безопасно давать детям (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Даша Власенко

Родители все чаще задумываются, как сделать детское питание не только полезным, но и вкусным. Названы специи, которые можно безопасно вводить в рацион детей без вреда для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.

Можно ли добавлять приправы в прикорм

Исследования показывают, что разнообразный вкус в прикорме - один из факторов профилактики избирательности в питании в дошкольном возрасте.

"Ребенок рождается с естественной склонностью к сладкому, но учится другим вкусам - если мы даем ему эту возможность. Согласно рекомендациям Американской академии педиатрии (ААР) - введение трав и специй в рацион ребенка может улучшить вкус и пищи и помочь ему развить вкус к разнообразным вкусам", - добавила эксперт.

После введения основных продуктов и при отсутствии аллергии можно добавлять:

  • зелень - петрушку, укроп, базилик, орегано, тимьян
  • чеснок (в обработанном виде)
  • корицу, куркуму, тмин, паприку - в малом количестве
  • имбирь (тертый или вареный)

Эти приправы не только безопасны, но и обогащают рацион ребенка антиоксидантами и улучшают аппетит.

Чего избегать

Категорически нельзя давать детям:

  • острых специй (перец чили, кайенский, хрен) - могут раздражать слизистую
  • добавленного сахара
  • смесей с солью, глутаматом натрия или консервантами
  • меда - до 1 года из-за риска ботулизма
  • соль и сахар

Соль не рекомендуется добавлять до года, ведь она создает чрезмерную нагрузку на почки ребенка. Сахар - нежелателен в первом году жизни, так как нарушает формирование вкусовых предпочтений и повышает риск ожирения, кариеса и инсулинорезистентности в будущем.

Вводить специи стоит:

  • в пюре или суп
  • кашу с овощами
  • к мясу или рыбе

Важно, что это должны быть только натуральные специи.

Полезно сочетать такие продукты и специи:

  • яблоки - корица, мускатный орех, душистый перец, ваниль или имбирь
  • груши - имбирь, корица, ваниль или мята
  • бананы - корица, имбирь, душистый перец или ваниль
  • морковь - базилик, чеснок или корица
  • тыква - корица, мускатный орех, имбирь и ваниль
  • батат - мускатный орех, корица или кардамон
  • картофельное пюре - укроп или чеснок
  • зеленая фасоль - чесночный порошок
  • мясо - чеснок, перец, луковый порошок, мята или апельсиновая цедра
  • курица - корица, кориандр, чеснок, перец, базилик, орегано, шалфей, розмарин или тимьян
  • овсянка и хлопья - корица, мускатный орех или ваниль
  • макароны - орегано, чеснок или базилик

Молотые или целые специи

Педиатр отметила, что можно использовать как молотые, так и целые специи, а также молотые и свежие травы, причем преимущества обоих вариантов зависят от способа приготовления пищи

Молотые специи и травы лучше всего подходят для более мягкой текстуры, что делает их лучшим вариантом для добавления к уже приготовленной и пюреобразной пище

Целые специи и свежие травы можно использовать во время процесса приготовления, и они обычно содержат больше антиоксидантов.

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