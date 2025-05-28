Эти специи можно добавлять детям в пищу: улучшают аппетит и полезны для здоровья
Родители все чаще задумываются, как сделать детское питание не только полезным, но и вкусным. Названы специи, которые можно безопасно вводить в рацион детей без вреда для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.
Можно ли добавлять приправы в прикорм
Исследования показывают, что разнообразный вкус в прикорме - один из факторов профилактики избирательности в питании в дошкольном возрасте.
"Ребенок рождается с естественной склонностью к сладкому, но учится другим вкусам - если мы даем ему эту возможность. Согласно рекомендациям Американской академии педиатрии (ААР) - введение трав и специй в рацион ребенка может улучшить вкус и пищи и помочь ему развить вкус к разнообразным вкусам", - добавила эксперт.
После введения основных продуктов и при отсутствии аллергии можно добавлять:
- зелень - петрушку, укроп, базилик, орегано, тимьян
- чеснок (в обработанном виде)
- корицу, куркуму, тмин, паприку - в малом количестве
- имбирь (тертый или вареный)
Эти приправы не только безопасны, но и обогащают рацион ребенка антиоксидантами и улучшают аппетит.
Чего избегать
Категорически нельзя давать детям:
- острых специй (перец чили, кайенский, хрен) - могут раздражать слизистую
- добавленного сахара
- смесей с солью, глутаматом натрия или консервантами
- меда - до 1 года из-за риска ботулизма
- соль и сахар
Соль не рекомендуется добавлять до года, ведь она создает чрезмерную нагрузку на почки ребенка. Сахар - нежелателен в первом году жизни, так как нарушает формирование вкусовых предпочтений и повышает риск ожирения, кариеса и инсулинорезистентности в будущем.
Вводить специи стоит:
- в пюре или суп
- кашу с овощами
- к мясу или рыбе
Важно, что это должны быть только натуральные специи.
Полезно сочетать такие продукты и специи:
- яблоки - корица, мускатный орех, душистый перец, ваниль или имбирь
- груши - имбирь, корица, ваниль или мята
- бананы - корица, имбирь, душистый перец или ваниль
- морковь - базилик, чеснок или корица
- тыква - корица, мускатный орех, имбирь и ваниль
- батат - мускатный орех, корица или кардамон
- картофельное пюре - укроп или чеснок
- зеленая фасоль - чесночный порошок
- мясо - чеснок, перец, луковый порошок, мята или апельсиновая цедра
- курица - корица, кориандр, чеснок, перец, базилик, орегано, шалфей, розмарин или тимьян
- овсянка и хлопья - корица, мускатный орех или ваниль
- макароны - орегано, чеснок или базилик
Молотые или целые специи
Педиатр отметила, что можно использовать как молотые, так и целые специи, а также молотые и свежие травы, причем преимущества обоих вариантов зависят от способа приготовления пищи
Молотые специи и травы лучше всего подходят для более мягкой текстуры, что делает их лучшим вариантом для добавления к уже приготовленной и пюреобразной пище
Целые специи и свежие травы можно использовать во время процесса приготовления, и они обычно содержат больше антиоксидантов.
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