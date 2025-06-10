Ці сонцезахисні окуляри зіпсують навіть "люксовий" образ: старять і давно не в моді

Літо в розпалі, а тому сонцезахисні окуляри - головний аксесуар. Але як обрати варіант, який буде не лише захищати від променів, а не додасть зайвого віку та не зіпсує образ?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які окуляри вже не в моді, а які стануть ідеальним варіантом.
З урахуванням трендів цього літа та рекомендацій стилістів можна виділити чотири типи окулярів, від яких слід відмовитися.
Якщо ви шукаєте стильні окуляри, то обирайте не лише тренди, а й враховуйте те, як той чи інший аксесуар пасує саме вам. Тому оберіть декілька варіантів та подивіться, як вони підкреслюють риси вашого обличчя.
Оправа-метелик або м’який "котячий погляд". Такі окуляри додають грації та відкривають обличчя.
Матові або напівпрозорі оправи у нейтральних відтінках. Вони не "ріжуть" риси обличчя.
Класика в оновленому стилі. Йдеться про авіатори, але з легко тонованими скельцями.
Окуляри з плавною формою, яка повторює лінії брів. Вони виглядають природно і завжди доречно.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: сайти 50 is not old та Gazeta.pl.