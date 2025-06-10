Эти солнцезащитные очки испортят даже "люксовый" образ: старят и давно не в моде

Лето в разгаре, а потому солнцезащитные очки - главный аксессуар. Но как выбрать вариант, который будет не только защищать от лучей, а не добавит лишнего возраста и не испортит образ?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие очки уже не в моде, а какие станут идеальным вариантом.
С учетом трендов этого лета и рекомендаций стилистов можно выделить четыре типа очков, от которых следует отказаться.
Если вы ищете стильные очки, то выбирайте не только тренды, но и учитывайте то, как тот или иной аксессуар подходит именно вам. Поэтому выберите несколько вариантов и посмотрите, как они подчеркивают черты вашего лица.
Оправа-бабочка или мягкий "кошачий взгляд". Такие очки добавляют грации и открывают лицо.
Матовые или полупрозрачные оправы в нейтральных оттенках. Они не "режут" черты лица.
Классика в обновленном стиле. Речь идет об авиаторах, но с легко тонированными стеклами.
Очки с плавной формой, которая повторяет линии бровей. Они выглядят естественно и всегда уместно.
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При создании материала были использованы источники: сайты 50 is not old и Gazeta.pl.