Ці шість порід собак найбільше страждають від розлуки: дресирувальниця назвала способи впоратися з проблемою

Існують породи собак, які зовсім не виносять розлуки з господарями та боятися залишатися на самоті. І хоча у тварин це може бути суто індивідуальним проявом, є пси, які не почуваються безпечно, якщо залишаються одні.

Професійна дресирувальниця собак і співзасновник школи для дресирування щенят Лорна Вінтер назвала такі породи та розповіла, що можна зробити. Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Daily Mail.

Як проявляється у собак страх самотності

За словами фахівця, страх самотності може торкнутися будь-якого собаку, незалежно від породи, розміру, комунікабельності.

"У багатьох випадках ми це називаємо "тривогою розлуки", яке може бути описане як дистрес ізоляції, що означає, що ваше щеня асоціює своє щастя з людською компанією. Воно може не залежати від конкретної людини, але тварина почувається некомфортно, коли залишається на самоті ", - пояснила Вінтер.

Вона назвала класичні ознаки страху розлуки:

Надмірна задишка

Школі

Плач

Відмова від їжі

Занепокоєння та постійна ходьба

Надмірний гавкіт

Псування речей - килими або стіни

Які породи бояться самотності більше за інших

Чихуахуа

Вінтер зазначає, що з чихуахуа виходять чудові розпещені кімнатні собачки та їхні маленькі тіла - ідеальні компаньйони на дивані.

"Попри те, що вони розумні та мають найбільший мозок (серед собак такого розміру і відповідно до власних параметрів), вони дуже схильні до тривоги розлуки", - каже експерт.

Такса

Собака-сосиска, у якої довге тіло, велика особистість і повно бешкетування.

"Хоча ці собаки незалежні, і може здатися, що ви їм зовсім не потрібні, вони можуть страждати від розлуки", - зазначила дресирувальник.

Бігль

Бігли за своєю натурою собаки, які прагнуть усім догодити, тому що вони не запрограмовані заздалегідь знати, яка поведінка є "правильною", а яка ні.

"Ви повинні дати своєму біглю все необхідне, показати, щоб він став чемним і спокійним компаньйоном, на якого можна покластися", - каже Вінтер.

Французький бульдог

Ці малюки мають непереборну чарівність і відомі своєю грайливістю, пильністю та здатністю до адаптації.

"Однак відомо, що це маленькі негідники страждають від тривоги розлуки", - пояснює експерт.

Австралійська вівчарка

За словами Вінтер, улюблена пастуша вівчарка демонструє непереборне бажання пасти будь-кого.

"Їм потрібно багато розумової та фізичної стимуляції до того, як ви її залишите на самоті. Я б рекомендувала їх брати на прогулянки та дозволяти вівчарці досліджувати різні місця та запахи. Це дасть вам найкращі результати, щоб стомити та зменшити їх занепокоєння", - каже Вінтер.

Бордер-колі

Вони дуже спортивні та сповнені безмежної енергії та витривалості. Вони люблять догоджати людям і практично живуть для того, щоби змушувати своїх господарів посміхатися.

"Будьте обережні, тому що їхня відданість настільки глибока, що може розвинутися тривога розлуки, коли вас немає поруч", - попереджає дресирувальник.

Як упоратися з тривогою розлуки у собак

Звуки Вони можуть стати чудовим заспокійливим засобом для тривожної собаки. Радіостанції з класичною музикою дуже хороші, можна використовувати багатогодинні плейлисти, спеціально створені для відпочинку собак. Тільки не вмикайте їм одне й то саме весь час.

Іграшки. Використовуйте розвиваючі пристрої, іграшки-головоломки, ігри з позитивним підкріпленням. Вони активізують "пошукову" частину мозку собаки й стануть відмінною допомогою у подоланні труднощів, а ще знімуть почуття занепокоєння та стрес.

Прогулянки. Розширте коло спілкування вашого собаки, дозволивши йому гуляти з професійним вигульщиком собак або запишіться на заняття з соціалізації цуценя у дресирувальника. Так ви подбаєте про вихованця, і він не буде годинами страждати на самоті.

Їжа. Переконайтеся, що ваш собака ситий - до того, як вийдете з дому. Це дозволить знизити рівень занепокоєння. Низький рівень цукру в крові всіх робить дратівливими, тому слідкуйте, щоб собака мала повний живіт.

Двері. Одне з найбільших вражень у собак із тривогою розлуки пов'язане з дверима, оскільки господарі завжди йдуть через них у невідомість. Для собак вхідні двері - портал в інший вимір, з якого ви можете не повернутися. Привчайте поступово: підходьте до дверей, відчиняйте її, йдіть ненадовго, щоб у вихованця виробилася чітка звичка - ви завжди повертаєтеся.