Эти шесть пород собак больше всего страдают от разлуки: дрессировщица назвала способы справиться с проблемой

Существуют породы собак, которые совершенно не выносят разлуку с хозяевами и бояться оставаться в одиночестве. И хотя у животных это может быть сугубо индивидуальным проявлением, есть псы, которые не чувствуют себя безопасно, если остаются одни.

Профессиональная дрессировщица собак и соучередитель школы для дрессировки щенков Лорна Винтер назвала такие породы и рассказала, что можно сделать. Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Как проявляется у собак страх одиночества

По словам специалиста, страх одиночества может затронуть любую собаку, независимо от породы, размера, коммуникабельности.

"Во многих случаях мы это называем "тревогой разлуки", которое может быть описано как дистресс изоляции, означающий, что ваш щенок ассоциирует свое счастье с человеческой компанией. Оно может не зависеть от конкретного человека, но животное чувствует себя некомфортно, когда остается в одиночестве", - объяснила Винтер.

Она назвала классические признаки страха разлуки:

Чрезмерная одышка

Скулеж

Плач

Отказ от еды

Беспокойства и постоянная ходьба

Чрезмерный лай

Порча вещей - ковры или стены

Какие породы боятся одиночества больше других

Чихуахуа

Винтер отмечает, что из чихуахуа получаются отличные избалованные комнатные собачки и их маленькие тела - идеальные компаньоны на диване.

"Несмотря на то, что они умны и имеют самый большой мозг (среди собак такого размера и в соответствии с собственными параметрами), они очень склонны к тревоге разлуки", - говорит эксперт.

Такса

Собака-сосиска, у которой длинное тело, большая личность и полно озорства.

"Хотя эти собаки независимые, и может показаться, что вы им совсем не нужны, они могут страдать от разлуки", - отметила дрессировщица.

Бигль

Бигли по своей натуре собаки, которые стремятся всем угодить, так как они не запрограммированы заранее знать, какое поведение является "правильным", а какое нет.

"Вы должны дать своему биглю все необходимое, показать, чтобы он стал вежливым и спокойным компаньоном, на которого можно надеяться", - говорит Винтер.

Французский бульдог

Эти малыши обладают непреодолимым обаянием и известны своей игривостью, бдительностью и способностью к адаптации.

"Однако известно, что это маленькие негодяи страдают от тревоги разлуки", - объясняет эксперт.

Австралийская овчарка

По словам Винтер, любимая пастушья овчарка демонстрирует непреодолимое желание пасти кого угодно.

"Им нужно много умственной и физической стимуляции до того, как вы ее оставите в одиночестве. Я бы рекомендовала их брать на прогулки и позволять овчарке исследовать разные места и запахи. Это даст вам лучшие результаты, чтобы утомить и уменьшить их беспокойство", - говорит Винтер.

Бордер-колли

Они очень спортивны и полны безграничной энергии и выносливости. Они любят угождать людям и практически живут для того, чтобы заставлять своих хозяев улыбаться.

"Будьте осторожны, так как их преданность настолько глубока, что может развиться тревога разлуки, когда вас нет рядом", - предупреждает дрессировщица.

Как справиться с тревогой разлуки у собак

Звуки. Они могут стать отличным успокаивающим средством для тревожной собаки. Радиостанции с классической музыкой очень хороши, можно использовать многочасовые плейлисты, специально созданные для отдыха собак. Только не включайте им одно и тоже все время.

Игрушки. Используйте развивающие устройства, игрушки-головоломки, игры с положительным подкреплением. Они активизируют "ищущую" часть мозга собаки и станут отличной помощью в преодолении трудностей, а еще снимут чувство беспокойства и стресс.

Прогулки. Расширьте круг общения вашей собаки, позволив ему гулять с профессиональным выгульщиком собак или запишитесь на занятия по социализации щенка у дрессировщика. Так вы позаботитесь о питомце, и он не будет часами страдать в одиночестве.

Еда. Убедитесь, что ваша собака сытая - до того, как выйдете из дома. Это позволит снизить уровень беспокойства. Низкий уровень сахара в крови всех делает раздражительными, поэтому следите, чтобы у собаки был полный живот.

Двери. Одно из самых больших впечатлений у собак с тревогой разлуки связано с дверями, так как хозяева всегда уходят через них в неизвестность. Для собак входная дверь - портал в другое измерение, из которого вы можете не вернуться. Приучайте постепенно: подходите к дверям, открывайте ее, уходите ненадолго, чтобы у питомца выработалась четкая привычка - вы всегда возвращаетесь.