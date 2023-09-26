6 порід собак, які до старості схожі на цуценят
Власникам домашніх тварин хочеться, щоб їхні улюбленці завжди були маленькими, грайливими та милими. Однак, кожна порода собак виростає. Але існують собаки, які навіть у старшому віці нагадують цуценят.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Always pets.
Померанський шпіц
Така собака схожа на вічне цуценя, вирізняється схильністю до гавкоту й реагує на будь-який підозрілий шерех. Вони все своє життя мають досить мініатюрний вигляд.
Собаки дуже розумні, комунікабельні і можуть комфортно жити як у місті, так і за його межами.
Померанський шпіц (фото: wikipedia)
Мальтійська болонка
Це одна з найпопулярніших і найстаріших у світі порід собак. Вони слухняні, уважні і мають гарну пам'ять, тому легко вчать кожен рух і команду.
Вони славляться своєю довгою гладкою шерстю, яка часто досягає підлоги. Також собаки можуть бути досить галасливими, але це легко виправити, якщо навчати з дитинства.
Мальтійська болонка (фото: UnSplash)
Мальтійська болонка (фото: wikipedia)
Коргі
Коргі слухняні і віддані родині. Вони добре ладнають з іншими тваринами в будинку, можуть стати охоронцем в будинку і підходять активним людям. Коргі обов'язково повідомлять про прихід незнайомців.
Вони не виростають великих розмірів та завжди залишаються милими цуценятами.
Коргі (фото: Freepik)
Мопс
Мопс відомий своєю чарівною, люблячою та пустотливою особистістю. Це порода декоративних собак, виведена в Китаї.
Песики швидко знаходять спільну мову з людьми, дітьми та іншими тваринами. Складки на мордочці дають помилкове уявлення про агресію собаки. Мопс вважається великою собакою серед маленьких порід.
Мопс (фото: wikipedia)
Чихуахуа
Такі собаки вважаються найменшими у світі. Свою назву вони дістали на честь Чіуауа - одного з регіонів Мексики.
Вони дуже віддані своєму господареві, готові кожну хвилину бути з ним, розділяти його захоплення і дарувати масу позитивних емоцій. Собака чихуахуа вважається найбільш психічно врівноваженою і спокійною серед представників усіх декоративних порід.
Відрізняються собачки і досить гострим розумом, також їх називають творчими натурами, адже вони постійно вигадують всілякі кумедні способи, щоб привернути увагу господаря.
Чихуахуа (фото: Freepik)
Йоркширський тер'єр
Порода підходить людям, які мають алергію на шерсть тварин. Адже шерсть йорків подібна до людського волосся й не викликає алергічних реакцій.
Це одна з найменших порід у світі. Вага йоркширського тер’єра не перевищує 3,2 кг. Такі собаки дуже розумні, тому легко вчаться командам.
Йоркширський тер'єр (фото: Freepik)
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