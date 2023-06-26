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"Ці рублі - пожертва". Під Києвом зловили монашку-колаборантку з УПЦ МП (відео)

Під Києвом ловлять колаборантів з УПЦ МП (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Під Києвом прикордонники досі ловлять колаборантів, які збирають і передають російським кураторам секретні дані про українські військові об’єкти. Серед затриманих виявляється багато представників так званої української православної церкви московського патріархату.

Зокрема Державна прикордонна служба України показала відео з затриманням монашки-зрадниці.

На відео видно, як прикордонники у передмісті столиці зупиняють автівку з черницею УПЦ МП, яка їхала до Києво-Печерської лаври.

У жінки виявили велику суму готівки, зокрема, і в російських рублях. Сама монашка сказала, що рублі - це пожертва вірян, і вона возить ці купюри вже років десять з собою. Також у телефоні жінки знайшли номери російських операторів.

Усі відмазки паломниці були недолугими. Одним словом, її передали співробітникам СБУ, які з нею і мають розібратися.

Додамо, що, за словами прикордонників, лише на одному з в’їздів до Києва від початку повномасштабного вторгнення викрили більше трьох сотень колаборантів та проросійськи налаштованих громадян. Серед них - чимало священників.

Усі затримані представники УПЦ МП, як бачимо на відео, поводять себе агресивно і так, як точно не мають поводити себе істині священнослужителі.

Раніше ми писали про те, що колаборанти з Херсонської області тікають до Криму.

Читайте також про те, що СБУ затримала колаборанта, який займався підготовкою ворожого удару по Вінниці.

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УПЦ МПколаборантка