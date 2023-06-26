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"Эти рубли - пожертвование". Под Киевом поймали монашку-коллаборантку из УПЦ МП (видео)

Под Киевом ловят коллаборантов из УПЦ МП (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Под Киевом пограничники до сих пор ловят коллаборантов, которые собирают и передают российским кураторам секретные данные об украинских военных объектах. Среди задержанных оказываются многие представители так называемой украинской православной церкви московского патриархата.

В частности, Государственная пограничная служба Украины показала видео с задержанием монашки-предательницы.

На видео видно, как пограничники в пригороде столицы останавливают машину с монахиней УПЦ МП, которая ехала в Киево-Печерскую лавру.

У женщины обнаружили большую сумму наличных денег, в частности, и в российских рублях. Сама монахиня сказала, что рубли - это пожертвование верующих, и она возит эти купюры уже лет десять с собой. Также в телефоне женщины обнаружили номера российских операторов.

Все отмазки паломницы были бестолковыми. Одним словом, ее передали сотрудникам СБУ, которые с ней должны разобраться.

Добавим, что, по словам пограничников, только на одном из въездов в Киев с начала полномасштабного вторжения разоблачили более трех сотен коллаборантов и пророссийски настроенных граждан. Среди них - немало священников.

Все задержанные представители УПЦ МП, как видим на видео, ведут себя агрессивно и так, как точно не должны себя вести истинные священнослужители.

Ранее мы писали о том, что коллаборанты из Херсонской области бегут в Крым.

Читайте также о том, что СБУ задержала коллаборанта, который занимался подготовкой вражеского удара по Виннице.

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УПЦ МПколаборантка