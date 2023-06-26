"Эти рубли - пожертвование". Под Киевом поймали монашку-коллаборантку из УПЦ МП (видео)

На видео видно, как пограничники в пригороде столицы останавливают машину с монахиней УПЦ МП, которая ехала в Киево-Печерскую лавру.

У женщины обнаружили большую сумму наличных денег, в частности, и в российских рублях. Сама монахиня сказала, что рубли - это пожертвование верующих, и она возит эти купюры уже лет десять с собой. Также в телефоне женщины обнаружили номера российских операторов.

Все отмазки паломницы были бестолковыми. Одним словом, ее передали сотрудникам СБУ, которые с ней должны разобраться.

Добавим, что, по словам пограничников, только на одном из въездов в Киев с начала полномасштабного вторжения разоблачили более трех сотен коллаборантов и пророссийски настроенных граждан. Среди них - немало священников.

Все задержанные представители УПЦ МП, как видим на видео, ведут себя агрессивно и так, как точно не должны себя вести истинные священнослужители.