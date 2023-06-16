СБУ затримала зрадника, який займався підготовкою ворожого удару по Вінниці
Співробітники Служби безпеки України затримали чергового колаборанта. Зрадник займався підготовкою нового ракетного удару Росії по Вінниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
Завдання щодо підготовки нового ракетного удару колаборант отримав від російської спецслужби на початку червня поточного року. Для його виконання зрадник щоденно обходив вулиці обласного центру і приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони.
"Насамперед він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння підрозділів ЗСУ, які готуються до можливого перекидання на фронт", - пише пресслужба.
Колаборант розвідував місцевість навколо промислових об’єктів для визначення рівня їхньої охорони й присутності там українських захисників. Також він "підказував" ворогу "пріоритетність" об’єктів, по яких Росія готувала удари із використанням ракет та дронів-камікадзе.
Фото: СБУ затримала зрадника, який займався підготовкою ворожого удару по Вінниці (t.me/SBUkr)
"За даними слідства, зрадником є 30-річний мешканець Вінниці, що підтримував збройну агресію Росії. Через свої прокремлівські погляди він потрапив у поле зору ФСБ, яка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України", - додає СБУ.
Відповідно до "інструкції" російської спецслужби зрадник повинен був переправляти їм розвідінформацію у вигляді електронних карт і фотографій.
Під час обшуку у затриманого було виявлено мобільний телефон, який він використовував для виконання завдань.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсонській області тим часом затримали двох колаборантів, які намагалися уникнути правосуддя після співпраці з ворогом у Херсонській області.
Зокрема в Донецькій області викрили зрадника, який допомагав ворогу наводити удари ЗРК С-300 на українські позиції під Бахмутом.
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