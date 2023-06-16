Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Завдання щодо підготовки нового ракетного удару колаборант отримав від російської спецслужби на початку червня поточного року. Для його виконання зрадник щоденно обходив вулиці обласного центру і приховано фіксував місця базування та переміщення Сил оборони.

"Насамперед він намагався виявити локації з найбільшим зосередженням військової техніки та важкого озброєння підрозділів ЗСУ, які готуються до можливого перекидання на фронт", - пише пресслужба.

Колаборант розвідував місцевість навколо промислових об’єктів для визначення рівня їхньої охорони й присутності там українських захисників. Також він "підказував" ворогу "пріоритетність" об’єктів, по яких Росія готувала удари із використанням ракет та дронів-камікадзе.

Фото: СБУ затримала зрадника, який займався підготовкою ворожого удару по Вінниці (t.me/SBUkr)

"За даними слідства, зрадником є 30-річний мешканець Вінниці, що підтримував збройну агресію Росії. Через свої прокремлівські погляди він потрапив у поле зору ФСБ, яка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України", - додає СБУ.

Відповідно до "інструкції" російської спецслужби зрадник повинен був переправляти їм розвідінформацію у вигляді електронних карт і фотографій.

Під час обшуку у затриманого було виявлено мобільний телефон, який він використовував для виконання завдань.