Ці ромкоми 2000-х дарують відчуття тепла й закоханості: передивися просто зараз

"Як позбутися хлопця за 10 днів"

Комедійний фільм розповідає про молоду журналістку та рекламного агента, які знайомляться у барі та не підозрюють, що у кожного є свої мотиви. Дівчина має написати статтю, як позбутися чоловіка за 10 днів, а хлопець - навпаки закохати у себе красуню. Чи зможе ця авантюра призвести до чогось більшого?



"Щоденник Бріджит Джонс"

Романтична комедія про 30-річну жінку, яка намагається взяти життя під контроль, здійснити свої мрії та знайти кохання. Всього історія про пригоди героїні налічує чотири фільми. Цього року вийшла новинка "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця", де вона після трагічних подій у житті намагається зануритися у світ онлайн-знайомств.



"Освідчення"

Опинившись під загрозою депортації, сувора керівниця наважується зробити зі свого помічника свого нареченого. Проте сповнена пригод поїздка до рідних хлопця змушує героїню інакше подивитися на кохання та переосмислити пріоритети у житті.



"Дівчина з Джерсі"

Комедійна мелодрама про батька-одинака, який після смерті дружини втрачає кар'єру та особисте життя. Намагаючись налагодити життя, він переїздить до рідного Нью-Джерсі. Тут він намагається піклуватися про доньку та знову відкрити серце коханню.



"Кохання та інші неприємності"

Комедія, яка доводить, що ніколи не пізно почати самостійне життя. 30-річний Тріп не наважувався покинути батьківське гніздо. Рідні вирішили допомогти йому і знайшли ідеальну супутницю життя. Героїня знає, як підштовхнути чоловіка до дій, але з цим кандидатом все виявляється складніше.



"Щось та віддаси"

Невиправний бабій, який полюбляє зустрічатися з жінками не старшими за 30 років, опиняється в незручній ситуації. Він приїздить на вихідні до пляжного будиночка своєї дівчини. Проте раптовий приїзд її матері кардинально перевертає його плани та змушує відчути щось нове.



"10 причин моєї ненависті"

Шкільний хуліган погодився за гроші закохати в себе холоднокровну Катаріну. Та колючий характер дівчини й вороже ставлення до протилежної статі ускладнюють його завдання. Чи зможе хлопець знайти шлях до серця дівчини та якою буде її реакція, коли вона дізнається правду про його наміри?



"Гола правда"

Дико смішна історія про успішну продюсерку ранкового шоу, яка заради успіху нового роману змушена прислухатися до порад зарозумілого колеги. Аж раптом, попри розбіжності у поглядах на життя, між ними спалахують почуття.