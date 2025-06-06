12 фільмів та мультиків, які подарують тепло в серці та допоможуть заспокоїтися

Часом, коли настрій навряд чи можна назвати гарним, хочеться подивитися якийсь легкий фільм чи душевний мультик. І це дійсно допоможе відновити рівновагу та заспокоїтися.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 12 фільмів та мультиків, які можна подивитися, коли сумно.

"Список останніх бажань"

Двоє незнайомців у лікарні вирішують виконати все, що мріяли зробити до смерті. Але замість сліз ви отримаєте усмішку й відчуття, що життя - це не про час, а про сміливість і бажання насолоджуватися кожною хвилиною.

"Хранитель часу"

Магічна історія, яка починається на залізничному вокзалі та точно потрапить в саме серце. Незвичайна казка, яка залишає після себе приємний посмак та трохи віри в дива.

"Завжди кажи "так"

Коли ти постійно говориш "ні", життя перетворюється на рутину й не приносить щастя. А коли починаєш говорити "так" - можна нарешті знайти випадковості, які змінюють усе. Легка комедія, яка підніме настрій і поверне жагу до життя.

"ВОЛЛ·І"

Самотній робот на мертвій планеті, який дивиться старе кіно й мріє про зустріч з кимось, хто розділить його мрії. Один з найтепліших мультфільмів Pixa. Він про турботу, чистоту й другий шанс для людства.

"Роботи"

Світ з металевих сердець, де кожен хоче стати кимось більшим. Але є той, хто проти чужого успіху та щастя - чи зможуть його здолати? Цей веселий, дотепний і дуже людяний мультфільм з неочікуваною глибиною вас сильно вразить.

"Зоотрополіс"

В мультику показано місто, де тварини живуть так, нібито вони люди, а їхні мрії схожі на наші. Це не просто казка, це історія про силу характеру, дружбу і віру в себе, попри всі стереотипи.

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"Амелі"

"Дивне життя Тімоті Ґріна"

"Життя і мета собаки"

"Мураха Антц"

"Нікчемний Я"