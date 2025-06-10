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7 серіалів Netflix, які підкорюють світ: що дивляться просто зараз

Вівторок 10 червня 2025 19:45
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7 серіалів Netflix, які підкорюють світ: що дивляться просто зараз Топові серіали Netflix, які дивляться просто зараз (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Шукаєте, що подивитися цього вечора? Ось добірка серіалів Netflix, які підкорюють глядачів по всьому світу.

Від нових історій до продовжень вже відомих хітів - РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує серіали, які затягують з перших хвилин.

"Джинні й Джорджія"

Новий сезон про життя мами Джорджії після переїзду в нове місто з донькою та сином продовжує вражати сюжетними поворотами. Цього разу над головною героїнею нависла загроза ув'язнення. Чи зможе вона вийти сухою з води?


"Відділ нерозкритих справ"

Цікавий кримінальний серіал про зухвалого, але видатного детектива. Головний інспектор Карл Морк стає керівником нового поліцейського відділку в Единбурзі, де разом з іншими експертами розплутує старі справи.


"Любов, смерть плюс роботи"

Анімаційна антологія про страхітливих істот і божевільні несподіванки для дорослих. Кожен епізод - окрема історія, яка поєднує фентезі, жахи та чорний гумор.


"Сирени"

Головна героїня опиняється в незвичному для себе середовищі, коли починає хвилюватися через занадто близькі стосунки молодшої сестри з її заможною керівницею. Опинившись у розкішному маєтку, вона починає шукати відповіді та відкриває неймовірні таємниці.


"Чорне дзеркало 7"

Захопливий серіал-антологія, який занурює у вир заплутаних історій, повернувся з новим сезоном. Нові історії, де все не те, чим здається, вражають не менше за попередні.


"Пульс"

Персонал лікарні у Маямі намагається долати медичні кризи на тлі природної стихії та скандального викриття особистих стосунків між керівником та підлеглою.


"Ти"

Фінальна частина історії, де славнозвісний Джо Голдберг повертається до рідного міста і зіштовхується з привидами свого минулого.

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