Эти ромкомы 2000-х дарят чувство тепла и влюбленности: пересмотри прямо сейчас

"Как избавиться от парня за 10 дней"

Комедийный фильм рассказывает о молодой журналистке и рекламном агенте, которые знакомятся в баре и не подозревают, что у каждого есть свои мотивы. Девушка должна написать статью, как избавиться от мужчины за 10 дней, а парень - наоборот влюбить в себя красавицу. Сможет ли эта авантюра привести к чему-то большему?



"Дневник Бриджит Джонс"

Романтическая комедия о 30-летней женщине, которая пытается взять жизнь под контроль, осуществить свои мечты и найти любовь. Всего история о приключениях героини насчитывает четыре фильма. В этом году вышла новинка "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня", где она после трагических событий в жизни пытается окунуться в мир онлайн-знакомств.



"Предложение"

Оказавшись под угрозой депортации, строгая руководительница решается сделать из своего помощника своего жениха. Однако полная приключений поездка к родным парня заставляет героиню иначе посмотреть на любовь и переосмыслить приоритеты в жизни.



"Девушка из Джерси"

Комедийная мелодрама об отце-одиночке, который после смерти жены теряет карьеру и личную жизнь. Пытаясь наладить жизнь, он переезжает в родной Нью-Джерси. Здесь он пытается заботиться о дочери и снова открыть сердце любви.



"Любовь и другие неприятности"

Комедия, которая доказывает, что никогда не поздно начать самостоятельную жизнь. 30-летний Трип не решался покинуть родительское гнездо. Родные решили помочь ему и нашли идеальную спутницу жизни. Героиня знает, как подтолкнуть мужчину к действиям, но с этим кандидатом все оказывается сложнее.



"Что-то да отдашь"

Неисправимый бабник, который любит встречаться с женщинами не старше 30 лет, оказывается в неловкой ситуации. Он приезжает на выходные в пляжный домик своей девушки. Однако внезапный приезд ее матери кардинально переворачивает его планы и заставляет почувствовать что-то новое.



"10 причин моей ненависти"

Школьный хулиган согласился за деньги влюбить в себя хладнокровную Катарину. Но колючий характер девушки и враждебное отношение к противоположному полу усложняют его задачу. Сможет ли парень найти путь к сердцу девушки и какой будет ее реакция, когда она узнает правду о его намерениях?



"Голая правда"

Дико смешная история об успешном продюсере утреннего шоу, которая ради успеха нового романа вынуждена прислушиваться к советам высокомерного коллеги. И вдруг, несмотря на разногласия во взглядах на жизнь, между ними вспыхивают чувства.