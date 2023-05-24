Ці речі притягують до будинку неприємності: чого варто позбутися якнайшвидше

Бруд та сміття

Забруднені речі після ремонту, зіпсовані дзеркала, запорошені полиці, старі коробки, посуд - все це може не тільки притягувати неприємності до будинку, а й викликати депресію.

Якщо у вас є предмети, які ви плануєте впорядкувати найближчим часом, то складіть їх у коробки або тримайте в підсобних приміщеннях, гаражах.

Поломки та тріщини

Викинути улюблену чашку навіть після появи тріщин дуже важко. А фігурки нагадують про якихось людей чи поїздки. Глечик, який залишився у спадок від бабусі й багато іншого - все це може викликати приємні емоції, але на жаль, вони містять занадто багато і негативної енергетики.

Навчіться розлучатися з такими речами без жалю, оскільки вони заважають вашому оновленню та розвитку, притягують негатив та неприємності.

Світло у темряві

Ви здивуєтеся, але вашу життєву енергію можуть красти електроприлади з миготливими датчиками. Ваш модем чи комп'ютер, які дають непотрібне додаткове світло у темряві, здатні збивати вашу психіку, заважати заснути та навіть створювати зайву атмосферу тривожності.

Такі нічні вогники можуть порушувати циркадні ритми й заважати виробленню мелатоніну, а це дуже позначається на якості сну. Усі датчики та індикатори варто на ніч вимикати або заклеювати. Або ж - запасіться спеціальною маскою для сну.

Негативні асоціації

Позбавтеся речей, які викликають у вас різні негативні емоції. Проведіть ревізію та складіть у велику коробку все, що пов'язано у вас чимось неприємним.

Фотографії, подарунки від колишніх чи неприємних родичів, одяг, у якому не щастить, дивні подарунки - всьому цьому не місце у вашому будинку.

Якщо деякі речі вам шкода викидати, то відправте коробку до підвалу, на горище або в гараж. Але на увазі всіх цих речей не повинно бути.

Завали та нагромадження

В енергетично позитивному будинку має панувати не лише чистота, а й порядок. Позбавтеся стопок книг і журналів, баулів з ганчірками та одягом. Розберіть у шафах, на полицях, у кутах, на підлозі та за меблями. Позбавтеся незрозумілих речей у ящиках під ліжками.

Чим більше нерозібраних завалів у будинку, тим більше стресу у людини. І хоча багато хто впевнений, що все це не заважає їм жити – на рівні підсвідомості така квартира пригнічує.

Символи невдалих прагнень

У цей список речей варто включити сертифікати та грамоти, які вам так і не стали в пригоді, тренажери, спортивні снаряди, якими ви не користуєтеся, роликові ковзани, скейт, якими ви не можете скористатися вже п'ятий рік поспіль.

Кожен такий предмет пов'язаний із якимось незакритим гештальтом і варто позбавитися всього, що тягне вас у минуле. Розберіть ці речі та чесно собі зізнайтеся, чим ви користуватиметеся, а чого потрібно вже давно позбутися.

Дзеркала

Дзеркала візуально збільшують об'єм вільного простору у квартирі. І ваш мозок реагує на них, коли ви проходите повз. Якщо дзеркал багато, сильна втома вашого мозку забезпечена.

Вам буде достатньо кількох дзеркал - у передпокої, у ванній та в гардеробі, а від зайвих варто позбавитися.

Зламана електрика

Старий кухонний комбайн, зламаний телевізор, коробка з пультами або відеокасетами, які вже навіть нема куди включати - все це краде вашу позитивну енергетику в будинку.

Варто також дуже уважно поставитися до старовинних речей в інтер'єрі – вони втрачають свою функціональність, але залишаються на своїх місцях. Наприклад, старовинний підлоговий годинник.

Використовувати все це ви, швидше за все, вже не будете. Ремонтувати часом теж немає жодного сенсу - дешевше буде купити нову і функціональнішу річ.