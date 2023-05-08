Чому не можна ставити дзеркало в спальні: народні прикмети та наукове пояснення

В останні роки все більше людей звертають увагу на фен-шуй - даоське вчення про гармонію та баланс енергій у просторі. Одним із важливих правил фен-шуй є заборона на розміщення дзеркал у спальні, хоча багато хто з нас і не надає цьому значення...

Що говорять про дзеркала в спальні експерти та народні прикмети - читайте у матеріалі Styler.

Чому не можна встановлювати дзеркало у спальні

Існує наукове пояснення, чому це правило має бути дотримано.

Як кажуть експерти, дзеркало у спальні може створювати негативний вплив на енергію у кімнаті. З погляду фен-шуй, дзеркало відображає та подвоює енергію, яка вже знаходиться у просторі.

Таким чином, якщо в спальні панує негативна атмосфера, наприклад через конфлікт між подружжям, дзеркало може ще більше посилити цю негативну енергію.

Також важливо розуміти, що дзеркало спальні може призвести до порушення сну.

Річ у тому, що деякі люди можуть відчути невпевненість чи занепокоєння, якщо вони бачать своє відображення вночі. Це, своєю чергою, може призвести до безсоння та інших проблем зі сном.

Крім того, дзеркало в спальні навпроти ліжка може створювати зайву активність у кімнаті, особливо, якщо у ньому відбиваються яскраві лампи або інші яскраві предмети.

Що кажуть народні прикмети про дзеркало у спальні

Народні прикмети стверджують, що дзеркало у спальні може порушити гармонію сімейних стосунків та призвести до конфліктів між партнерами.

Також вважається, що дзеркало може залучити хвороби та проблеми зі здоров'ям.

У деяких культурах вважається, що дзеркало у спальні - це своєрідний портал, через який у приміщення пробираються злі духи.

Також у деяких східних культурах дзеркало вважається символом "розриву".

Насамкінець зазначимо: рішення про те, чи варто ставити дзеркало в спальні, залишається виключно за вами - за господарями будинку чи квартири. Але якщо ви хочете забезпечити здоровий і позитивний сон, то краще все ж таки уникайте розміщення дзеркал у спальні.