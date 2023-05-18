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Приносять розлуку та бідність: 6 подарунків, які не можна дарувати чоловікам

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Четвер 18 травня 2023 18:33
Приносять розлуку та бідність: 6 подарунків, які не можна дарувати чоловікам Що не можна дарувати чоловікам (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Чоловікам категорично не можна дарувати деякі речі. Згідно з прикметами, так можна накликати проблеми зі здоров’ям, конфлікти та проблеми в особистому житті.

Що не можна дарувати чоловікам - читайте на Styler нижче.

Годинник

Вважається, що подарований годинник відраховує час до смерті людини або час до розлуки з коханим чоловіком.

Ножі

Подарований гострий предмет приносить в будинок велику напругу у всіх сферах життя. Зокрема, таким чином можна "перерізати" добрі стосунки та накликати конфлікти та суперечки.

Шкарпетки

Багато жінок вважають такий подарунок практичним і якимсь виразом турботи і уваги про партнера, але це не так. Такий подарунок обіцяє сімейні сварки і конфлікти.

Гаманець

Дарувати речі, у яких зберігатимуться гроші - невдала ідея. Цим можна відвернути фінансові потоки від людини. Якщо ж ви все-таки вирішили презентувати таку річ, обов'язково покладіть всередину купюру або монету.

Ланцюжок

Існує прикмета, якщо подарований ланцюжок розірветься - то й стосунки найближчим часом розірвуться.

Краватка

Вважається, що подарована краватка прив'яже до вас чоловіка і зробить занадто залежним. Тому варто утримуватися від такого презенту.

Раніше ми повідомляли, що заборонено робити у свій день народження.

Також ми писали, які квіти не можна дарувати молодим дівчатам і зрілим жінкам, щоб їх не образити.

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