Эти вещи притягивают в дом неприятности: от чего стоит избавиться как можно быстрее

Грязь и мусор

Испачканные вещи после ремонта, испорченные зеркала, пыльные полки, старые коробки, посуда - все это может не только притягивать неприятности в дом, но и вызывать депрессию.

Если у вас есть предметы, которые вы планируете привести в порядок в ближайшее время, то сложите их в коробки или держите в подсобных помещениях, гаражах.

Поломки и трещины

Выбросить любимую чашку даже после появления трещины очень тяжело. А фигурки напоминают о каких-то людях или поездках. Кувшин, который остался в наследство от бабушки и многое другое - все это может вызывать приятные эмоции, но увы, они содержат слишком много и негативной энергетики.

Научитесь расставаться с такими вещами без сожаления, так как они мешают вашему обновлению и развитию, притягивают негатив и неприятности.

Свет в темноте

Вы удивитесь, но вашу жизненную энергию могут красть электроприборы с мигающими датчиками. Ваш модем или компьютер, которые дают ненужный дополнительный свет в темноте, способны сбивать вашу психику, мешать заснуть и даже создавать лишнюю атмосферу тревожности.

Такие ночные огоньки могут нарушать циркадные ритмы и мешать выработке мелатонина, а это сильно отражается на качестве сна. Все датчики и индикаторы стоит на ночь выключать или заклеивать. Или же - запаситесь специальной маской для сна.

Негативные ассоциации

Избавьтесь от вещей, которые вызывают у вас различные негативные эмоции. Проведите ревизию и сложите в большую коробку все, что связано у вас чем-то неприятным.

Фотографии, подарки от бывших или неприятных родственников, одежда, в которой не везет, странные подарки - всему этому не место в вашем доме.

Если некоторые вещи вам жаль выбрасывать, то отправьте коробку в подвал, на чердак или в гараж. Но на виду всех этих вещей быть не должно.

Завалы и нагромождения

В энергетически позитивном доме должна царить не только чистота, но и порядок. Избавьтесь от стопок книг и журналов, баулов с тряпками и одеждой. Разберите в шкафах, на полках, в углах, на полу и за мебелью. Избавьтесь от непонятных вещей в ящиках под кроватями.

Чем больше неразобранных завалов в доме, тем больше стресса у человека. И хотя многие уверены, что все это не мешает им жить - на уровне подсознания такая квартира угнетает.

Символы неудавшихся стремлений

В этот список вещей стоит включить сертификаты и грамоты, которые вам так и не пригодились, тренажеры, спортивные снаряды, которыми вы не пользуетесь, роликовые коньки, скейт, которыми вы не можете воспользоваться уже пятый год подряд.

Каждый такой предмет связан с каким-то незакрытым гештальтом и стоит избавиться от всего, что тянет вас в прошлое. Разберите эти вещи и честно себе признайтесь, чем вы будете пользоваться, а от чего нужно уже давно избавиться.

Зеркала

Зеркала визуально увеличивают объем свободного пространства в квартире. И ваш мозг реагирует на них, когда вы проходите мимо. Если зеркал много, то сильная усталость вашего мозга обеспечена.

Вам будет достаточно нескольких отражений - в прихожей, в ванной и в гардеробе, а от лишних стоит избавиться.

Сломанная электрика

Старый кухонный комбайн, сломанный телевизор, коробка с пультами или видеокассетами, которые уже даже некуда включать - все это крадет вашу положительную энергетику в доме.

Стоит также очень внимательно отнестись к старинным вещам в интерьере - они теряют свою функциональность, но остаются на своих местах. Например, старинные напольные часы.

Пользоваться всем этим вы, скорее всего, уже не будете. Ремонтировать порой тоже нет никакого смысла - дешевле будет купить новую и более функциональную вещь.