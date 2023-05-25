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Ці речі обов'язково потрібно зробити перед тим, як їхати в поїздку: список

Зробіть це вдома перед тим, як їхати в поїздку (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Часто буває так, що ви збираєтеся в поїздку та дбайливо перевіряєте, чи взяли всі необхідні речі. Так само варто ставитися й до тих речей, які варто зробити вдома перед від'їздом.

Списком важливих справ поділилися на сайті видання The Sun.

Що найчастіше забувають зробити

Одно разу було проведено дослідження за участю 2 000 дорослих, у результаті якого виявилося, що найважливіші речі, які туристи роблять перед поїздкою, - це миття посуду та спустошення відер для сміття.

Однак попри це дійшли й до висновку, що люди часто забувають зробити елементарні та водночас важливі речі. Наприклад, 27% учасників дослідження залишали в холодильнику їжу, яка швидко псувалася та зрештою покривалася цвіллю.

Збережіть перелік важливих побутових справ, які варто зробити перед тривалим або коротким від'їздом (фото: Freepik)

Важливі речі, які потрібно зробити перед від'їздом

  1. Переконайтеся, що всі вікна зачинені.
  2. Винесіть сміття.
  3. Помийте посуд.
  4. Переконайтеся, що у всіх кімнатах вимкнене світло.
  5. Вимкніть опалення та перекрийте воду.
  6. Зберіть паспорти та інші важливі документи в одному місці.
  7. Вимкніть електроприлади.
  8. Полийте кімнатні рослини, якщо вони у вас є.
  9. Приберіть із холодильника всі продукти, які можуть швидко зіпсуватися.
  10. Виперіть білизну та сховайте її до шафи, коли вона висохне.

Раніше ми розповідали, що потрібно покласти дитині в рюкзак у табір.

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