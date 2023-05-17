Як вибрати комфортне посадкове місце в літаку: поради від українських пілотів

Подорожі літаком багатьом людям можуть даватися непросто, однак якщо ви оберете зручне посадкове місце, то проблема може бути розв'язана. До того ж місце відіграє роль і у випадку, якщо ви летите з дитиною або твариною.

Про це розповіли на сторінці Державного музею авіації України імені Антонова у Facebook .

На що звернути уваги при виборі місця

Щоб ваш політ не перетворився на кошмар, навчіться орієнтуватися в салоні авіалайнера.

Якщо вам потрібно здійснити переліт з дитиною, краще вибирати місця в перших рядах, де можна розмістити дитячу люльку та нікому не заважати.

У випадку, якщо ваш політ триватиме довше двох годин, не варто купувати місця в останньому ряду та перед аварійними дверима літака. Річ у тому, що в цій частині літака не відкидається спинка крісла, а відповідно весь довгий переліт вам буде незручно сидіти.

Якщо у вас є потреба часто відвідувати туалет, краще вибрати місця біля проходу на початку або у хвості літака.

Ці поради допоможуть вам обрати зручне місце в салоні літака (фото: Freepik)

Для багатьох пасажирів найкращий варіант - центральна частина авіалайнера. Тут тряска не така відчутна, як у хвості, і є достатня віддаленість від туалетів, де іноді збирається черга з пасажирів.

Єдиний момент, який може заважати, - це близьке розташування двигунів, які шумно працюють. Крім того, крила літака закривають огляд деяких ілюмінаторів, тож у вас не буде змоги помилуватися панорамою.

До того ж у польоті часто може виникнути потреба підзарядки гаджета. Особливо важливим є цей момент для тих, хто планує працювати на борту літака. Вибираючи собі комфортне місце, слід уточнити в реєстратора точки розташування розеток і чи є вони взагалі.