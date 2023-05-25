Эти вещи обязательно нужно сделать перед тем, как ехать в поездку: список

Что чаще всего забывают сделать

Однажды было проведено исследование с участием 2 000 взрослых, в результате которого оказалось, что важнейшие вещи, которые туристы делают перед поездкой, - это мытье посуды и опустошение мусорных ведер.

Однако, несмотря на это, пришли к выводу, что люди часто забывают сделать элементарные и одновременно важные вещи. Например, 27% участников исследования оставляли в холодильнике быстро портившуюся пищу, которая в конце концов покрывалась плесенью.

Сохраните список важных бытовых дел, которые стоит сделать перед длительным или коротким отъездом (фото: Freepik)

Важные вещи, которые нужно сделать перед отъездом