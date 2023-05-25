Ці речі обов'язково потрібно зробити перед тим, як їхати в поїздку: список
Часто буває так, що ви збираєтеся в поїздку та дбайливо перевіряєте, чи взяли всі необхідні речі. Так само варто ставитися й до тих речей, які варто зробити вдома перед від'їздом.
Списком важливих справ поділилися на сайті видання The Sun.
Що найчастіше забувають зробити
Одно разу було проведено дослідження за участю 2 000 дорослих, у результаті якого виявилося, що найважливіші речі, які туристи роблять перед поїздкою, - це миття посуду та спустошення відер для сміття.
Однак попри це дійшли й до висновку, що люди часто забувають зробити елементарні та водночас важливі речі. Наприклад, 27% учасників дослідження залишали в холодильнику їжу, яка швидко псувалася та зрештою покривалася цвіллю.
Збережіть перелік важливих побутових справ, які варто зробити перед тривалим або коротким від'їздом (фото: Freepik)
Важливі речі, які потрібно зробити перед від'їздом
- Переконайтеся, що всі вікна зачинені.
- Винесіть сміття.
- Помийте посуд.
- Переконайтеся, що у всіх кімнатах вимкнене світло.
- Вимкніть опалення та перекрийте воду.
- Зберіть паспорти та інші важливі документи в одному місці.
- Вимкніть електроприлади.
- Полийте кімнатні рослини, якщо вони у вас є.
- Приберіть із холодильника всі продукти, які можуть швидко зіпсуватися.
- Виперіть білизну та сховайте її до шафи, коли вона висохне.
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