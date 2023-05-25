Ці речі обов'язково потрібно зробити перед тим, як їхати в поїздку: список

Часто буває так, що ви збираєтеся в поїздку та дбайливо перевіряєте, чи взяли всі необхідні речі. Так само варто ставитися й до тих речей, які варто зробити вдома перед від'їздом.

Що найчастіше забувають зробити

Одно разу було проведено дослідження за участю 2 000 дорослих, у результаті якого виявилося, що найважливіші речі, які туристи роблять перед поїздкою, - це миття посуду та спустошення відер для сміття.

Однак попри це дійшли й до висновку, що люди часто забувають зробити елементарні та водночас важливі речі. Наприклад, 27% учасників дослідження залишали в холодильнику їжу, яка швидко псувалася та зрештою покривалася цвіллю.

Збережіть перелік важливих побутових справ, які варто зробити перед тривалим або коротким від'їздом (фото: Freepik)

Важливі речі, які потрібно зробити перед від'їздом