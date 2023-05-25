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Эти вещи обязательно нужно сделать перед тем, как ехать в поездку: список

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Четверг 25 мая 2023 16:17
Эти вещи обязательно нужно сделать перед тем, как ехать в поездку: список Сделайте это дома перед тем, как ехать в поездку (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Часто бывает так, что вы собираетесь в поездку и бережно проверяете, взяли ли все необходимые вещи. Так же следует относиться и к тем вещам, которые следует сделать дома перед отъездом.

Списком важных дел поделились на сайте издания The Sun.

Что чаще всего забывают сделать

Однажды было проведено исследование с участием 2 000 взрослых, в результате которого оказалось, что важнейшие вещи, которые туристы делают перед поездкой, - это мытье посуды и опустошение мусорных ведер.

Однако, несмотря на это, пришли к выводу, что люди часто забывают сделать элементарные и одновременно важные вещи. Например, 27% участников исследования оставляли в холодильнике быстро портившуюся пищу, которая в конце концов покрывалась плесенью.

Эти вещи обязательно нужно сделать перед тем, как ехать в поездку: список

Сохраните список важных бытовых дел, которые стоит сделать перед длительным или коротким отъездом (фото: Freepik)

Важные вещи, которые нужно сделать перед отъездом

  1. Убедитесь, что все окна закрыты.
  2. Вынесите мусор.
  3. Помойте посуду.
  4. Убедитесь, что во всех комнатах выключен свет.
  5. Выключите отопление и перекройте воду.
  6. Соберите паспорта и другие важные документы в одном месте.
  7. Выключите электроприборы.
  8. Полейте комнатные растения, если они у вас есть.
  9. Уберите из холодильника все продукты, которые могут быстро испортиться.
  10. Выстирайте белье и спрячьте его в шкаф, когда оно высохнет.

Раньше мы рассказывали, что нужно положить ребенку в рюкзак в лагерь.

Читайте также, как выбрать удобное посадочное место в салоне самолета.

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