Эти вещи обязательно нужно сделать перед тем, как ехать в поездку: список
Часто бывает так, что вы собираетесь в поездку и бережно проверяете, взяли ли все необходимые вещи. Так же следует относиться и к тем вещам, которые следует сделать дома перед отъездом.
Списком важных дел поделились на сайте издания The Sun.
Что чаще всего забывают сделать
Однажды было проведено исследование с участием 2 000 взрослых, в результате которого оказалось, что важнейшие вещи, которые туристы делают перед поездкой, - это мытье посуды и опустошение мусорных ведер.
Однако, несмотря на это, пришли к выводу, что люди часто забывают сделать элементарные и одновременно важные вещи. Например, 27% участников исследования оставляли в холодильнике быстро портившуюся пищу, которая в конце концов покрывалась плесенью.
Сохраните список важных бытовых дел, которые стоит сделать перед длительным или коротким отъездом (фото: Freepik)
Важные вещи, которые нужно сделать перед отъездом
- Убедитесь, что все окна закрыты.
- Вынесите мусор.
- Помойте посуду.
- Убедитесь, что во всех комнатах выключен свет.
- Выключите отопление и перекройте воду.
- Соберите паспорта и другие важные документы в одном месте.
- Выключите электроприборы.
- Полейте комнатные растения, если они у вас есть.
- Уберите из холодильника все продукты, которые могут быстро испортиться.
- Выстирайте белье и спрячьте его в шкаф, когда оно высохнет.
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