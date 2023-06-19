Ці речі ні в якому разі не можна класти в пральну машину

Кросівки

Прання спортивного взуття в машинці аж ніяк не гарантує його ідеальну чистоту. Зазвичай на шнурках залишаються плями, яких можна позбутися лише вручну.

До цього ж якщо деякі частини кросівок виконані з делікатної тканини, вони можуть пошкодитися в процесі прання.

Однак якщо ви все-таки хочете випрати кросівки в машинці, то краще покласти їх в спеціальний мішечок для прання, використовуючи опцію прання з мінімальною кількістю обертів.

Речі, зроблені з мережива

Спідня білизна, серветки або скатертини з мереживними елементами краще прати вручну, оскільки є ймовірність, що ці речі втратять первісний колір і стануть тьмяними.

Речі з камінчиками або паєтками

На багатьох речах такі штучні прикраси можуть бути погано закріплені. Тому під час прання вони можуть відірватися і пошкодити пральну машину. Особливо це стосується паєток і каміння, які кріпляться клеєм.

Одяг на якій є шерсть тварин

Якщо в будинку є тварини, то їх шерсть з великою ймовірністю може з'явитися на одязі. Перед пранням її обов’язково потрібно прибрати, оскільки в машинці шерсть скочується в маленькі кульки.

Таким чином, вона може засмітити шланги, ущільнювачі й фільтри. Якщо так станеться, то вода перестане зливатися належним чином і речі можуть бути не чистими.

Бюстгальтер

Таку білизну, як бюстгальтер варто прати лише вручну! Причина в тому, що машинне прання може деформувати та розтягнути чашки бюстгальтера, а гачки можуть зачепитися за інший одяг і пошкодити його.

Також вішати бюстгальтер на сушарку не можна, оскільки це також може деформувати чашки.

Кепки та бейсболки

Такі головні убори мають каркас, який лише на перший погляд здається міцним. Насправді його може пошкодити механічне прання, тому кепки й бейсболки зазвичай перуть руками. Віджимати їх також не треба, просто дайте зайвій воді стекти.