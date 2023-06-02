Ці прості способи допоможуть швидко позбутися плям від трави на одязі
Літо асоціюється з пікніками та активним проведенням часу на природі. Однак випадково можна залишити на одязі плями від трави. Але сумувати не варто, адже є дієві методи, як позбутися забруднення та щоб одяг був як новенький.
Про це розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.
Спирт
Спирт - це ефективний спосіб видалення плям. Цей розчин ефективно видаляє забруднення з одягу, не пошкоджуючи матеріал.
Щоб позбутися плями за допомогою спирту, виконайте такі дії:
- Змочіть пляму спиртом за допомогою губки та почекайте, щоб рідина подіяла. Якщо пляма свіжа, то достатньо декілька хвилин, якщо стара - мінімум 10 хвилин
- Через кілька хвилин змийте пляму, злегка натискаючи губкою на забруднену ділянку
- Потім виперіть у пральній машинці звичайним способом
Лак для волосся
Лак для волосся також може допомогти позбутися небажаних плям на одязі.
Щоб позбутися забруднення від трави за допомогою цього засобу, виконайте наступні дії:
- Розпиліть на пляму лак для волосся
- Потім потріть забруднення щіткою приблизно 5 хвилин
- Потім виперіть у пральній машинці звичайним способом
Засіб для миття посуду та перекис водню
Суміш засобу для миття посуду та перекису водню може допомогти швидко позбутися плями від трави. Спосіб дуже простий у застосуванні.
Щоб скористатися засобом для миття посуду та перекисом водню, виконайте наступні дії:
- Змішайте одну столову ложку мийного засобу та дві столові ложки перекису водню.
- Змочіть пляму сумішшю та залиште на 30 хвилин
- Потім змийте забруднення холодною водою
Харчова сода
Сода - побутовий засіб для виведення плям, відомий своїми очисними та знежирювальними властивостями. Таким чином, сода допоможе вам позбутися плями від трави.
Ось як ви можете нею скористатися:
- Спочатку зробіть пасту з харчової соди та перекису водню: 2 чайні ложки перекису водню з однією чайною ложкою харчової соди
- Нанесіть пасту на забруднену ділянку
- Залиште на 30 хвилин
- Потім змийте холодною водою
Господарське мило
Дуже часто господарське мило є в домівках наших бабусь, оскільки вони знають, що цей засіб може впоратись з будь-яким брудом.
Щоб скористатись господарським милом, виконайте наступні дії:
- Змочіть та нанесіть мило на ділянку одягу з плямою
- Залиште на 15 хвилин
- Змийте водою та виперіть в пральній машинці у звичайному режимі
Раніше ми розповідали, як швидко позбутися плям від чорнила на одязі.
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