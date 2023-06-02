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Ці прості способи допоможуть швидко позбутися плям від трави на одязі

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П'ятниця 02 червня 2023 17:28
Ці прості способи допоможуть швидко позбутися плям від трави на одязі Як позбутися плям від трави на одязі (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Літо асоціюється з пікніками та активним проведенням часу на природі. Однак випадково можна залишити на одязі плями від трави. Але сумувати не варто, адже є дієві методи, як позбутися забруднення та щоб одяг був як новенький.

Про це розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Спирт

Спирт - це ефективний спосіб видалення плям. Цей розчин ефективно видаляє забруднення з одягу, не пошкоджуючи матеріал.

Щоб позбутися плями за допомогою спирту, виконайте такі дії:

  • Змочіть пляму спиртом за допомогою губки та почекайте, щоб рідина подіяла. Якщо пляма свіжа, то достатньо декілька хвилин, якщо стара - мінімум 10 хвилин
  • Через кілька хвилин змийте пляму, злегка натискаючи губкою на забруднену ділянку
  • Потім виперіть у пральній машинці звичайним способом

Лак для волосся

Лак для волосся також може допомогти позбутися небажаних плям на одязі.

Щоб позбутися забруднення від трави за допомогою цього засобу, виконайте наступні дії:

  • Розпиліть на пляму лак для волосся
  • Потім потріть забруднення щіткою приблизно 5 хвилин
  • Потім виперіть у пральній машинці звичайним способом

Засіб для миття посуду та перекис водню

Суміш засобу для миття посуду та перекису водню може допомогти швидко позбутися плями від трави. Спосіб дуже простий у застосуванні.

Щоб скористатися засобом для миття посуду та перекисом водню, виконайте наступні дії:

  • Змішайте одну столову ложку мийного засобу та дві столові ложки перекису водню.
  • Змочіть пляму сумішшю та залиште на 30 хвилин
  • Потім змийте забруднення холодною водою

Харчова сода

Сода - побутовий засіб для виведення плям, відомий своїми очисними та знежирювальними властивостями. Таким чином, сода допоможе вам позбутися плями від трави.

Ось як ви можете нею скористатися:

  • Спочатку зробіть пасту з харчової соди та перекису водню: 2 чайні ложки перекису водню з однією чайною ложкою харчової соди
  • Нанесіть пасту на забруднену ділянку
  • Залиште на 30 хвилин
  • Потім змийте холодною водою

Господарське мило

Дуже часто господарське мило є в домівках наших бабусь, оскільки вони знають, що цей засіб може впоратись з будь-яким брудом.

Щоб скористатись господарським милом, виконайте наступні дії:

  • Змочіть та нанесіть мило на ділянку одягу з плямою
  • Залиште на 15 хвилин
  • Змийте водою та виперіть в пральній машинці у звичайному режимі

Раніше ми розповідали, як швидко позбутися плям від чорнила на одязі.

Також читайте, якої поширеної помилки часто припускаються при пранні, внаслідок чого пошкоджується одяг.

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