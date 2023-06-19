Эти вещи ни в коем случае нельзя класть в стиральную машину

Стиральная машина стала неотъемлемой вещью в быте, которую можно увидеть в каждом доме. Однако есть вещи, которые категорически не стоит класть в машинку, поскольку это может испортить одежду, или саму технику.
О том, какие вещи нельзя класть в стиральную машину, читайте в материале Styler.
Стирка спортивной обуви в машинке отнюдь не гарантирует ее идеальную чистоту. Обычно на шнурках остаются пятна, от которых можно избавиться только вручную.
К тому же, если некоторые части кроссовок выполнены из деликатной ткани, они могут повредиться в процессе стирки.
Однако если вы все-таки хотите постирать кроссовки в машинке, то лучше положить их в специальный мешочек для стирки, используя опцию стирки с минимальным количеством оборотов.
Нижнее белье, салфетки или скатерти с кружевными элементами лучше стирать вручную, поскольку есть вероятность, что эти вещи потеряют первоначальный цвет и станут тусклыми.
Во многих вещах такие искусственные украшения могут быть плохо закреплены. Поэтому при стирке они могут оторваться и повредить стиральную машину. Особенно это касается пайеток и камней, которые крепятся клеем.
Если дома есть животные, то их шерсть с большой вероятностью может появиться на одежде. Перед стиркой ее обязательно нужно убрать, поскольку в машинке шерсть скатывается в маленькие шарики.
Таким образом, она может засорить шланги, уплотнители и фильтры. Если так произойдет, вода перестанет сливаться должным образом и вещи могут быть не чистыми.
Такое белье, как бюстгальтер, стоит стирать только вручную! Причина в том, что машинная стирка может деформировать и растянуть чашки бюстгальтера, а крючки могут зацепиться за другую одежду и повредить ее.
Также вешать бюстгальтер на сушилку нельзя, поскольку это также может деформировать чашки.
Такие головные уборы имеют каркас, который только на первый взгляд кажется крепким. На самом деле его может повредить механическая стирка, поэтому кепки и бейсболки обычно стирают руками. Отжимать их тоже не надо, просто дайте лишней воде стечь.
Раньше мы писали о том, что нельзя использовать во время стирки постельного белья.
Также читайте, как избавиться от пятен от травы на одежде.