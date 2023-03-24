Ці речі і звички сильно старять жінок

Чого варто уникати

Мода на одяг постійно розвивається та змінюється. Крім того, одяг, який ви вибираєте носити щоранку, відображає вашу індивідуальність і образ, який ви хочете створити про себе.

Загалом експерти радять уникати:

темних та тьмяних кольорів: чорний, хакі, оливковий;

стрижки та зачіски, які не роблять вас молодшими;

кардиганів на ґудзиках;

панчохи і колготки тілесного кольору.

Коли ми стаємо старшими, то стає все важче знати, як одягатися, щоб залишатися все ще на висоті. Важливо адаптуватися до нової моди, щоб одяг не робив нас старомодними.

Можна поєднувати свої старі речі з більш сучасними. Наприклад, джинси та кросівки з кардиганом на ґудзиках. Це точно додасть вам кращого вигляду.

Після 40 років краще уникати надто коротких спідниць, глибоких вирізів і вузького одягу. Це може надати образу "старої дівчини".

Також після певного віку квіткові візерунки далеко не омолоджують нас, особливо коли кольори тьмяні.

Зайва вага

Зайві кілограми не тільки певною мірою навантажують організм, але і старять людину зовні. Молодість і краса зазвичай асоціюються з чимось легким.

Тому жінки з надмірною вагою часто інтуїтивно додають собі кілька зайвих років. Краще з молодих років привчатися стежити за харчуванням, щоб в старшому віці не тільки молодо виглядати, але і бути здоровою.

Звичка постійно жмуритися

Це жахлива звичка, яка не тільки розтягує тонку шкіру навколо очей, але і стає причиною появи ранніх мімічних зморшків.

Щоб не жмуритися через сонце або поганий зір, краще купити пару сонцезахисних окулярів або контактні лінзи.

Звичка терти обличчя й очі

Така звичка не тільки розтягне шкіру обличчя, але і візуально постарить вас, додавши передчасні зморшки. Варто зайвий раз не торкатися до обличчя, особливо брудними руками.