40-річна жінка показала спосіб, як виглядати на 10 років молодше
Виглядати молодше за свої роки мріє багато жінок. Є чудові новини – це можливо за допомогою правильного макіяжу.
Секретом того, як виглядати на 10 років молодшою, поділилася в TikTok 40-річна блогерка Наталі Брайт.
Як виглядати на 10 років молодше за свої роки?
Сама Наталі каже, що її секрет у тому, що вона наносить багато макіяжу. Її помічник – це консилер.
Виберіть світліший відтінок і нанесіть його там, де ваша шкіра провисає і кривиться. Він висвітлить цю область і додасть їй привабливості.
Маленьким пензликом Наталі наносить консилер навколо носа і вздовж носогубних складок. Вона також наносить продукт під очима та поряд з підборіддям, де зазвичай утворюються зморшки.
Наталі показала, як наносити макіяж (Скріншот TikTok)
"Завжди припудрюйте Т-зону. Пудра допомагає закріпити базові продукти, роблячи покриття бездоганним, а загальний вигляд макіяжу дотримується довше", - порадила вона.
Не бійтеся користуватися бронзантом, він додасть вам свіжості.
Також Наталі наполягає на стійкому макіяжі губ.
"Наносьте яскраву помаду, не бійтеся", - резюмувала вона.
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