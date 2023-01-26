40-річна жінка показала спосіб, як виглядати на 10 років молодше

Виглядати молодше за свої роки мріє багато жінок. Є чудові новини – це можливо за допомогою правильного макіяжу.

Секретом того, як виглядати на 10 років молодшою, поділилася в TikTok 40-річна блогерка Наталі Брайт.

Як виглядати на 10 років молодше за свої роки?

Сама Наталі каже, що її секрет у тому, що вона наносить багато макіяжу. Її помічник – це консилер.

Виберіть світліший відтінок і нанесіть його там, де ваша шкіра провисає і кривиться. Він висвітлить цю область і додасть їй привабливості.

Маленьким пензликом Наталі наносить консилер навколо носа і вздовж носогубних складок. Вона також наносить продукт під очима та поряд з підборіддям, де зазвичай утворюються зморшки.

Наталі показала, як наносити макіяж (Скріншот TikTok)

"Завжди припудрюйте Т-зону. Пудра допомагає закріпити базові продукти, роблячи покриття бездоганним, а загальний вигляд макіяжу дотримується довше", - порадила вона.

Не бійтеся користуватися бронзантом, він додасть вам свіжості.

Також Наталі наполягає на стійкому макіяжі губ.

"Наносьте яскраву помаду, не бійтеся", - резюмувала вона.