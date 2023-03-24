Эти вещи и привычки сильно старят женщин

Чего следует избегать

Мода на одежду постоянно развивается и меняется. Кроме того, одежда, которую вы выбираете носить каждое утро, отражает вашу индивидуальность и образ, который вы хотите создать о себе.

В целом эксперты советуют избегать:

темного и тусклого цвета: черный, хаки, оливковый;

стрижки и прически, которые не делают вас моложе;

кардиганов на пуговицах;

чулки и колготки телесного цвета.

Когда мы становимся старше, становится все труднее знать, как одеваться, чтобы оставаться все еще на высоте. Важно адаптироваться к новой моде, чтобы одежда не делала нас старомодными.

Можно совмещать свои старые вещи с более современными. Например, джинсы и кроссовки с кардиганом на пуговицах. Это точно придаст вам лучший вид.

После 40 лет лучше избегать слишком коротких юбок, глубоких вырезов и узкой одежды. Это может придать образу "старой девушки".

Также после определенного возраста цветочные узоры далеко не омолаживают нас, особенно когда цвета тусклые.

Избыточный вес

Лишние килограммы не только в определенной степени нагружают организм, но и старят человека снаружи. Молодость и красота обычно ассоциируются с чем-нибудь легким.

Поэтому женщины с избыточным весом часто интуитивно прибавляют себе несколько лишних лет. Лучше с молодых лет приучаться следить за питанием, чтобы в старшем возрасте не только молодо выглядеть, но и быть здоровым.

Привычка постоянно щуриться

Это ужасная привычка, которая не только растягивает тонкую кожу вокруг глаз, но и становится причиной появления ранних мимических морщин.

Чтобы не щуриться из-за солнца или плохого зрения, лучше купить пару солнцезащитных очков или контактные линзы.

Привычка тереть лицо и глаза

Такая привычка не только растянет кожу лица, но и зрительно состарит вас, добавив преждевременные морщинки. Следует лишний раз не прикасаться к лицу, особенно грязными руками.