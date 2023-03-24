Эти вещи и привычки сильно старят женщин

Молодости и красоты женщин лишают не только пагубные привычки, но и одежда. Следует избегать некоторых ошибок, которые только прибавляют возраст.
Об этом пишет Sante Plus.
Мода на одежду постоянно развивается и меняется. Кроме того, одежда, которую вы выбираете носить каждое утро, отражает вашу индивидуальность и образ, который вы хотите создать о себе.
В целом эксперты советуют избегать:
Когда мы становимся старше, становится все труднее знать, как одеваться, чтобы оставаться все еще на высоте. Важно адаптироваться к новой моде, чтобы одежда не делала нас старомодными.
Можно совмещать свои старые вещи с более современными. Например, джинсы и кроссовки с кардиганом на пуговицах. Это точно придаст вам лучший вид.
После 40 лет лучше избегать слишком коротких юбок, глубоких вырезов и узкой одежды. Это может придать образу "старой девушки".
Также после определенного возраста цветочные узоры далеко не омолаживают нас, особенно когда цвета тусклые.
Лишние килограммы не только в определенной степени нагружают организм, но и старят человека снаружи. Молодость и красота обычно ассоциируются с чем-нибудь легким.
Поэтому женщины с избыточным весом часто интуитивно прибавляют себе несколько лишних лет. Лучше с молодых лет приучаться следить за питанием, чтобы в старшем возрасте не только молодо выглядеть, но и быть здоровым.
Это ужасная привычка, которая не только растягивает тонкую кожу вокруг глаз, но и становится причиной появления ранних мимических морщин.
Чтобы не щуриться из-за солнца или плохого зрения, лучше купить пару солнцезащитных очков или контактные линзы.
Такая привычка не только растянет кожу лица, но и зрительно состарит вас, добавив преждевременные морщинки. Следует лишний раз не прикасаться к лицу, особенно грязными руками.
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