Ці прості способи допоможуть за швидко відмити руки після чищення грибів
Збирання грибів - це захоплююче заняття, що дозволяє запастися цінним продуктом. Серед великої кількості їстівних грибів часто грибники збирають маслюки, які ростуть переважно в молодих хвойних посадках.
Після чищення грибів залишаються брудні сліди на руках, а шкіра набуває чорно-коричневий відтінок. Як легко відмити руки - читайте нижче.
У процесі чищення на подушечках пальців з’являються темні плями, які неможливо відмити звичайними мильними засобами.
Допоможе лимонна кислота
Доступним і ефективним методом очищення рук від слідів маслюків є лимонна кислота. Приготуйте ванночку, розчинивши в літрі теплої води пакетик порошку.
Опустіть руки в розчин і потримайте 3-5 хвилин. Не змиваючи лимонну кислоту, намильте долоні милом і добре протріть. Після цього промийте руки.
Варто зазначити, що скористатися таким способом варто відразу після чищення грибів.
Господарське мило
Тривалий контакт з теплою водою і милом прискорить процес відмивання слідів маслюків. Щоб досягти максимального ефекту, починайте мити руки якомога раніше і продовжуйте до тих пір, поки не зникнуть всі забруднення.
Рідина для зняття лаку
Вивести брудні плями від маслюків з шкіри рук допоможе рідина для зняття лаку. Змочіть в засобі ватний диск і тріть їм брудні сліди до тих пір, поки не зникнуть забруднення.
Не використовуйте в якості альтернативи чистий ацетон або розчинники, оскільки можна отримати опік.
Миючий засіб для автомобілів
Такі засоби як гелі, шампуні та мило для авто - відмінно справляються зі слідами від маслюків.
Чим швидше ви помиєте руки після грибів, тим простіше буде позбутися від плям. А потім обов’язково зробіть живильну маску або нанесіть зволожуючий крем - це допоможе уникнути лущення шкіри.
Додамо, що запобігти появі темних плям на руках допоможе, якщо:
- гриби збирати у тонких рукавичках;
- змащувати руки за 20–30 хвилин до початку роботи з грибами жирним кремом або будь-якою олією.
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