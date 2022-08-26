Чем отмыть сажу с рук, одежды и посуды: самые доступные способы

Чаще всего сажей загрязнены посуда и кухонные поверхности. Но бывает и так, что в саже оказываются испачканы руки, тело, одежда и другие предметы. Тереть такие пятна сухой тряпкой - категорически нельзя, тем более, что это неэффективно.

Как удалить сажу с рук, посуды, одежды и других предметов - читайте в материале ниже.

Сажа - это хрупкие угольные частицы, которые легко рассыпаются. В ней может быть щелочь, остатки жирных кислот, смолистые вещества.

Из-за этого сажа сильно въедается в поверхности, и попытка ее вытереть сухой тряпкой только ухудшает ситуацию и размазывает сажу еще больше.

Как вывести сажу с посуды

Возьмите нашатырный спирт, резиновые перчатки и з мусорных пакета. Еще вам нужна будет веревка, металлическая губка для мытья посуды, таз с теплой водой, бумажные полотенца.

Все выступающие части с посуды снимите. Положите емкость в мусорный пакет, затем поместите еще в один пакет, и еще в один. Залейте в пакет 30-50 мл нашатырного спирта. Завяжите пакет шнурком или веревкой. Трясите и переворачивайте пакет, чтобы жидкость растеклась.

Оставьте пакет на ночь - желательно на балконе или во дворе. Утром намочите губку теплой водой и протрите поверхность до исчезновения сажи. Потом сполосните посуду проточной водой и протрите бумажными полотенцами.

Чем отмыть сажу с рук

Тщательно вымойте руки теплой водой с мылом. Если загрязнения не сильные, то этого будет достаточно. Пятна можно потереть мочалкой.

Если пятна въелись, возьмите пищевую соду или скраб (любой). Еще вам нужно будет мыло, пару кусочков лимона, теплая вода и крем для рук.

Намочите руки теплой водой, помойте с содой или скрабом. Пальцы протрите лимоном, а потом еще раз вымойте - с мылом. Потом намажьте кремом.

Как удалить сажу с одежды

Копоть въедается в ткань очень быстро, поэтому постарайтесь быстрее заняться удалением таких пятен.

Способ 1. Возьмите: средство для мытья посуды, пищевую соду, уксус, старую зубную щетку, пятновыводитель, воду, таз.

Смешайте все ингредиенты по 1 ложке: сода, уксус, средство для мытья посуды. Распределите раствор по загрязненному участку. Потрите щеткой и оставьте на 10 минут. Потом снова потрите щеткой, сполосните холодной водой и отправляйте в стиральную машинку. Добавьте пятновыводитель.

Способ 2. Возьмите мягкое сливочное масло, ложку, ватные диски, хозяйственное мыло, горячую воду и таз.

Наберите ложкой масло и снимите его ватным диском. Диск прижмите к пятну маслом вниз. Оставьте на 20 минут. Потом промойте пятно в горячей воде с хозяйственным мылом. Прополощите и отправляйте в стиральную машинку.

Как убрать сажу с других поверхностей

Удалить пятна сажи с ковра можно тальком или детской присыпкой. Насыпьте на пятно и оставьте на 5 минут. Потом соберите грязь, желательно пылесосом.

Также можно использовать нашатырный спирт. Наденьте перчатки и респиратор, а потом разбавьте нашатырный спирт (1 ложка) в литре горячей воды, добавьте туда столовую ложку стирального порошка. Перемешайте. Нанесите щеткой на поверхность и начните очищать круговыми движениями.

Если пятно большое и раствор быстро стал грязными - сделайте новый. Потом замойте поверхность чистой водой.