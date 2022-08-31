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Как отмыть руки после молодых орехов: понадобятся минимум денег и сил

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Среда 31 августа 2022 20:31
Как отмыть руки после молодых орехов: понадобятся минимум денег и сил Как отмыть руки после молодых орехов (unsplash)
Автор: Татьяна Самарук

Молодые орехи очень вкусные и полезные, но чистить их не так уж и просто. Кроме этого, после чистки зеленых орехов руки становятся почти такого же зеленого цвета и отмыть их очень сложно.

Как легко отмыть руки - читайте ниже.

Если ореховый сок закрасил ладони, то могут помочь "народные" методы.

Лимонная кислота

В частности, эффективно отбелит руки лимонная кислота или лимонный сок. Нужно налить в небольшую мисочку горячую воду, добавить 1 ст. л. лимонного сока или 1 ч. л. лимонной кислоты в гранулах. Далее нужно пропарить руки 10-15 минут трижды за день.

Хозяйственное мыло

Для такого способа нужно натереть руки половинкой лимона и тщательно смыть хозяйственным мылом. С первого раза процедура результат не даст, поэтому желательно повторить 3-5 раз в течение дня.

Отметим, если дома лимона нет, то его можно заменить зеленым виноградом.

Картофель

Очищенный картофель нужно потереть и кашей намазать руки и оставить на пол часа. После этого смыть теплой водой. Процедуру надо повторить несколько раз.

Зубная паста

Нужно просто нанести на руки пасту и хорошо потереть. Процедуру стоит повторить несколько раз.

Уксус

Промыть уксусом руки от орехов также придется несколько раз. После процедуры необходимо нанести на руки увлажняющий крем.

Ранее мы сообщали, как быстро очистить ногти от грязи после огорода.

Также мы писали, чем отмыть сажу с рук, одежды и посуды.

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