Как отмыть руки после молодых орехов: понадобятся минимум денег и сил

Молодые орехи очень вкусные и полезные, но чистить их не так уж и просто. Кроме этого, после чистки зеленых орехов руки становятся почти такого же зеленого цвета и отмыть их очень сложно.

Как легко отмыть руки - читайте ниже .

Если ореховый сок закрасил ладони, то могут помочь "народные" методы.

Лимонная кислота

В частности, эффективно отбелит руки лимонная кислота или лимонный сок. Нужно налить в небольшую мисочку горячую воду, добавить 1 ст. л. лимонного сока или 1 ч. л. лимонной кислоты в гранулах. Далее нужно пропарить руки 10-15 минут трижды за день.

Хозяйственное мыло

Для такого способа нужно натереть руки половинкой лимона и тщательно смыть хозяйственным мылом. С первого раза процедура результат не даст, поэтому желательно повторить 3-5 раз в течение дня.

Отметим, если дома лимона нет, то его можно заменить зеленым виноградом.

Картофель

Очищенный картофель нужно потереть и кашей намазать руки и оставить на пол часа. После этого смыть теплой водой. Процедуру надо повторить несколько раз.

Зубная паста

Нужно просто нанести на руки пасту и хорошо потереть. Процедуру стоит повторить несколько раз.

Уксус

Промыть уксусом руки от орехов также придется несколько раз. После процедуры необходимо нанести на руки увлажняющий крем.