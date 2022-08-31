Как отмыть руки после молодых орехов: понадобятся минимум денег и сил
Молодые орехи очень вкусные и полезные, но чистить их не так уж и просто. Кроме этого, после чистки зеленых орехов руки становятся почти такого же зеленого цвета и отмыть их очень сложно.
Как легко отмыть руки - читайте ниже.
Если ореховый сок закрасил ладони, то могут помочь "народные" методы.
Лимонная кислота
В частности, эффективно отбелит руки лимонная кислота или лимонный сок. Нужно налить в небольшую мисочку горячую воду, добавить 1 ст. л. лимонного сока или 1 ч. л. лимонной кислоты в гранулах. Далее нужно пропарить руки 10-15 минут трижды за день.
Хозяйственное мыло
Для такого способа нужно натереть руки половинкой лимона и тщательно смыть хозяйственным мылом. С первого раза процедура результат не даст, поэтому желательно повторить 3-5 раз в течение дня.
Отметим, если дома лимона нет, то его можно заменить зеленым виноградом.
Картофель
Очищенный картофель нужно потереть и кашей намазать руки и оставить на пол часа. После этого смыть теплой водой. Процедуру надо повторить несколько раз.
Зубная паста
Нужно просто нанести на руки пасту и хорошо потереть. Процедуру стоит повторить несколько раз.
Уксус
Промыть уксусом руки от орехов также придется несколько раз. После процедуры необходимо нанести на руки увлажняющий крем.
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