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Эти простые способы помогут быстро отмыть руки после чистки грибов

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Четверг 13 октября 2022 11:58
Эти простые способы помогут быстро отмыть руки после чистки грибов Чем отмыть руки от маслят (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Сбор грибов - это увлекательное занятие, позволяющее запастись ценным продуктом. Среди большого количества съедобных грибов часто грибники собирают маслята, которые растут преимущественно в молодых хвойных посадках.

После чистки грибов остаются грязные следы на руках, а кожа приобретает черно-коричневый оттенок. Как легко отмыть руки - читайте ниже .

В процессе очистки на подушечках пальцев появляются темные пятна, которые невозможно отмыть обычными мыльными средствами.

Поможет лимонная кислота

Доступным и эффективным методом очистки рук от следов маслят является лимонная кислота. Приготовьте ванночку, растворив в литре теплой воды пакетик порошка.

Опустите руки в раствор и держите 3-5 минут. Не смывая лимонную кислоту, намыльте ладони мылом и хорошо протрите. После этого промойте руки.

Следует отметить, что воспользоваться таким способом следует сразу после чистки грибов.

Хозяйственное мыло

Длительный контакт с теплой водой и мылом ускорит процесс отмывания следов маслят. Чтобы добиться максимального эффекта, начинайте мыть руки как можно раньше и продолжайте до тех пор, пока не исчезнут все загрязнения.

Жидкость для снятия лака

Вывести грязные пятна от маслят из кожи рук поможет жидкость для снятия лака. Смочите в средстве ватный диск и трите им грязные следы до тех пор, пока не исчезнут загрязнения.

Не используйте в качестве альтернативы чистый ацетон или растворители, поскольку можно получить ожог.

Моющее средство для автомобилей

Такие средства как гели, шампуни и мыло для авто - отлично справляются со следами от маслят.

Чем быстрее вы помоете руки после грибов, тем проще будет избавиться от пятен. А затем обязательно сделайте питательную маску или нанесите увлажняющий крем - это поможет избежать шелушения кожи.

Добавим, что предотвратить появление темных пятен на руках поможет, если:

  • грибы собирать в тонких перчатках;
  • смазывать руки за 20–30 минут до начала работы с грибами жирным кремом или любым маслом.

Раньше мы сообщали, как отмыть руки после молодых орехов.

Также мы писали, чем отмыть сажу из рук, одежды и посуды.

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