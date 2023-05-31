Ці прості способи допоможуть позбутися плям від чорнила на одязі

Дуже прикро, коли помічаєте, що ручка протекла на одяг та залишила пляму. Однак є дієві методи, як позбутися забруднення та щоб одяг був як новенький.

Про це розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Спирт

Спирт чудово підходить для видалення чорнильних плям на бавовняних та шкіряних тканинах. Цей розчин ефективно видаляє плями з одягу, не пошкоджуючи матеріал.

Щоб позбутися плями за допомогою спирту, виконайте такі дії:

Змочіть пляму спиртом за допомогою губки та почекайте, щоб рідина подіяла. Якщо пляма свіжа, то достатньо декілька хвилин, якщо стара - мінімум 10 хвилин

Через кілька хвилин змийте пляму, злегка натискаючи губкою на забруднену ділянку. Уникайте тертя, щоб не розмазати чорнило

Потім виперіть у пральній машинці звичайним способом

Лак для волосся

Лак для волосся також може допомогти позбутися небажаних плям на одязі.

Щоб позбутися чорнила за допомогою цього засобу, виконайте наступні дії:

Спочатку покладіть на пляму паперовий рушник

Після цього розпиліть місце, там де забруднення

При необхідності повторіть процедуру кілька разів

Потім виперіть у пральній машинці звичайним способом

Білий оцет та харчова сода

Універсальні засоби, які є в кожній домівці допоможуть легко позбутися плями з джинсів.

Щоб позбутися забруднення, виконайте наступні дії:

Налийте по склянці холодної води та оцту в мисці

Занурте забруднену ділянку джинсів у розчин оцту

Залиште одяг приблизно на 30 хвилин

Потім змішайте три столові ложки соди та одну столову ложку води до утворення пасти

За допомогою зубної щітки, потріть пляму круговими рухами

Залиште на 5 хвилин

Змийте холодною водою та потім виперіть одяг як зазвичай

Гліцерин, відбілювач та засіб для миття посуду

Ці засоби чудові, коли потрібно позбутися забруднення від чорнила на білому одязі.

Щоб позбутися плями, виконайте наступні дії:

У мисці з водою змішайте по одній столовій ложці гліцерину та відбілювача і додайте 1 чайну ложку засобу для миття посуду

Потім змочіть пляму отриманою рідиною і залиште на 15 хвилин

Потім виперіть одяг

Лимонний сік та сіль

Лимонний сік та сіль - це дуже ефективна комбінація для видалення чорнильних плям.

Щоб використати лимонний сік та сіль, виконайте наступні дії: