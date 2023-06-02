Эти простые способы помогут быстро избавиться от пятен от травы на одежде

Лето ассоциируется с пикниками и активным времяпрепровождением на природе. Однако случайно можно оставить на одежде пятна от травы. Но грустить не стоит, ведь есть действенные методы, как избавиться от загрязнения и чтобы одежда была как новенькая.

Об этом рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Спирт

Спирт - это эффективный способ удаления пятен. Этот раствор эффективно удаляет загрязнение из одежды, не повреждая материал.

Чтобы избавиться от пятна с помощью спирта, выполните следующие действия:

Смочите пятно спиртом с помощью губки и подождите, чтобы жидкость подействовала. Если пятно свежее, то достаточно несколько минут, если старое - минимум 10 минут

Через несколько минут смойте пятно, слегка нажимая губкой на загрязненный участок

Затем стирайте в стиральной машинке обычным способом

Лак для волос

Лак для волос также может помочь избавиться от нежелательных пятен на одежде.

Чтобы избавиться от загрязнения от травы с помощью этого средства, выполните следующие действия:

Распылите на пятно лак для волос

Затем потрите загрязнение щеткой примерно 5 минут

Затем стирайте в стиральной машинке обычным способом

Средство для мытья посуды и перекись водорода

Смесь для мытья посуды и перекиси водорода может помочь быстро избавиться от пятна от травы. Способ очень прост в применении.

Чтобы использовать средство для посуды и перекись водорода, выполните следующие действия.

Смешайте одну столовую ложку моющего средства и две столовые ложки перекиси водорода.

Смочите пятно смесью и оставьте на 30 минут

Затем смойте загрязнение холодной водой

Пищевая сода

Сода - бытовой пятновыводитель, известный своими очистительными и обезжиривающими свойствами. Таким образом, сода поможет вам избавиться от пятна от травы.

Вот как вы можете ею воспользоваться:

Сначала сделайте пасту из пищевой соды и перекиси водорода: 2 чайные ложки перекиси водорода с одной чайной ложкой пищевой соды

Нанесите пасту на загрязненный участок

Оставьте на 30 минут

Затем смойте холодной водой

Хозяйственное мыло

Очень часто хозяйственное мыло есть в домах наших бабушек, поскольку они знают, что это средство может справиться с любой грязью.

Чтобы воспользоваться хозяйственным мылом, выполните следующие действия: