Эти простые способы помогут быстро избавиться от пятен от травы на одежде
Лето ассоциируется с пикниками и активным времяпрепровождением на природе. Однако случайно можно оставить на одежде пятна от травы. Но грустить не стоит, ведь есть действенные методы, как избавиться от загрязнения и чтобы одежда была как новенькая.
Об этом рассказали в популярном французском издании Sante Plus.
Спирт
Спирт - это эффективный способ удаления пятен. Этот раствор эффективно удаляет загрязнение из одежды, не повреждая материал.
Чтобы избавиться от пятна с помощью спирта, выполните следующие действия:
- Смочите пятно спиртом с помощью губки и подождите, чтобы жидкость подействовала. Если пятно свежее, то достаточно несколько минут, если старое - минимум 10 минут
- Через несколько минут смойте пятно, слегка нажимая губкой на загрязненный участок
- Затем стирайте в стиральной машинке обычным способом
Лак для волос
Лак для волос также может помочь избавиться от нежелательных пятен на одежде.
Чтобы избавиться от загрязнения от травы с помощью этого средства, выполните следующие действия:
- Распылите на пятно лак для волос
- Затем потрите загрязнение щеткой примерно 5 минут
- Затем стирайте в стиральной машинке обычным способом
Средство для мытья посуды и перекись водорода
Смесь для мытья посуды и перекиси водорода может помочь быстро избавиться от пятна от травы. Способ очень прост в применении.
Чтобы использовать средство для посуды и перекись водорода, выполните следующие действия.
- Смешайте одну столовую ложку моющего средства и две столовые ложки перекиси водорода.
- Смочите пятно смесью и оставьте на 30 минут
- Затем смойте загрязнение холодной водой
Пищевая сода
Сода - бытовой пятновыводитель, известный своими очистительными и обезжиривающими свойствами. Таким образом, сода поможет вам избавиться от пятна от травы.
Вот как вы можете ею воспользоваться:
- Сначала сделайте пасту из пищевой соды и перекиси водорода: 2 чайные ложки перекиси водорода с одной чайной ложкой пищевой соды
- Нанесите пасту на загрязненный участок
- Оставьте на 30 минут
- Затем смойте холодной водой
Хозяйственное мыло
Очень часто хозяйственное мыло есть в домах наших бабушек, поскольку они знают, что это средство может справиться с любой грязью.
Чтобы воспользоваться хозяйственным мылом, выполните следующие действия:
- Смочите и нанесите мыло на участок одежды с пятном
- Оставьте на 15 минут
- Смойте водой и постирайте в стиральной машинке в обычном режиме
Раньше мы рассказывали, как быстро избавиться от пятен чернила на одежде.
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