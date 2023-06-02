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Эти простые способы помогут быстро избавиться от пятен от травы на одежде

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Пятница 02 июня 2023 17:28
Эти простые способы помогут быстро избавиться от пятен от травы на одежде Как избавиться от пятен от травы на одежде (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Лето ассоциируется с пикниками и активным времяпрепровождением на природе. Однако случайно можно оставить на одежде пятна от травы. Но грустить не стоит, ведь есть действенные методы, как избавиться от загрязнения и чтобы одежда была как новенькая.

Об этом рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Спирт

Спирт - это эффективный способ удаления пятен. Этот раствор эффективно удаляет загрязнение из одежды, не повреждая материал.

Чтобы избавиться от пятна с помощью спирта, выполните следующие действия:

  • Смочите пятно спиртом с помощью губки и подождите, чтобы жидкость подействовала. Если пятно свежее, то достаточно несколько минут, если старое - минимум 10 минут
  • Через несколько минут смойте пятно, слегка нажимая губкой на загрязненный участок
  • Затем стирайте в стиральной машинке обычным способом

Лак для волос

Лак для волос также может помочь избавиться от нежелательных пятен на одежде.

Чтобы избавиться от загрязнения от травы с помощью этого средства, выполните следующие действия:

  • Распылите на пятно лак для волос
  • Затем потрите загрязнение щеткой примерно 5 минут
  • Затем стирайте в стиральной машинке обычным способом

Средство для мытья посуды и перекись водорода

Смесь для мытья посуды и перекиси водорода может помочь быстро избавиться от пятна от травы. Способ очень прост в применении.

Чтобы использовать средство для посуды и перекись водорода, выполните следующие действия.

  • Смешайте одну столовую ложку моющего средства и две столовые ложки перекиси водорода.
  • Смочите пятно смесью и оставьте на 30 минут
  • Затем смойте загрязнение холодной водой

Пищевая сода

Сода - бытовой пятновыводитель, известный своими очистительными и обезжиривающими свойствами. Таким образом, сода поможет вам избавиться от пятна от травы.

Вот как вы можете ею воспользоваться:

  • Сначала сделайте пасту из пищевой соды и перекиси водорода: 2 чайные ложки перекиси водорода с одной чайной ложкой пищевой соды
  • Нанесите пасту на загрязненный участок
  • Оставьте на 30 минут
  • Затем смойте холодной водой

Хозяйственное мыло

Очень часто хозяйственное мыло есть в домах наших бабушек, поскольку они знают, что это средство может справиться с любой грязью.

Чтобы воспользоваться хозяйственным мылом, выполните следующие действия:

  • Смочите и нанесите мыло на участок одежды с пятном
  • Оставьте на 15 минут
  • Смойте водой и постирайте в стиральной машинке в обычном режиме

Раньше мы рассказывали, как быстро избавиться от пятен чернила на одежде.

Также читайте, какие распространенные ошибки часто допускаются при стирке, вследствие чего повреждается одежда.

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