Ці прості секрети вас зроблять привабливою та чарівною людиною

Існують люди, які завжди випромінюють енергію та впевненість. І необов'язково такі люди мають славу, красу, гроші чи зв'язки. Їхня чарівність і привабливість здатні творити чудеса і навіть самі похмурі та скептичні люди в їхній присутності стають м'якшими та добрішими.

У чому криються секрети таких людей і які поради вам допоможуть стати привабливими та чарівними – читайте нижче.

У чому секрет привабливих людей

Основний секрет привабливих людей криється у почутті самодостатності, що йде в них зсередини. Вони не шукають постійного схвалення, їм вистачає своєї впевненості.

Вони чітко йдуть до наміченої мети та найчастіше приходять туди з усмішкою та світлом, який поширюють довкола себе.

І бути привабливим - це не просто везіння чи дар від природи. Це люди, які мають певні звички та правила життя.

Ставтеся з повагою

До всього, що вас оточує, і до всіх людей навколо. Неважливо, ви говорите з великим клієнтом, босом чи офіціанткою у кафе. Робіть це ввічливо та шанобливо, дотримуйтесь чужих кордонів.

Річ у тому, що не має значення, як добре поводитися стосовно конкретної людини, якщо така поведінка вибіркова. Чарівні люди до всіх, без винятку, ставляться добре, з повагою, тому що переконані, що вони нічим не кращі за інших.

Запам'ятайте важливе правило

Золоте правило - стався до інших так, як хочеш, щоб ставилися до тебе. Але в цього правила є недолік - воно виходить із помилкового припущення, що всі люди хочуть однакового відношення.

А у різних людей різні погляди на світ, різна мотивація. Одній потрібне публічне визнання, друга терпіти може бути у центрі увагу.

Тому є платинове правило - стався до людей так, як вони хочуть, щоб до них ставилися. Чарівні люди розуміють людську природу і підлаштовують свою поведінку та стиль спілкування так, щоб було комфортно не лише їм, а й усім довкола.

Забудьте про марну балаканину

Здавалося б, підтримати світську розмову - прямий шлях привернути інших людей до себе. Але часто це має зворотний ефект і зводить нанівець всю зацікавленість. Ваш співрозмовник включає мозок на автопілот і перестає відчувати симпатію.

Чарівні люди намагаються знайти щось глибоке у незначних речах. Вони мають справжній інтерес до інших людей і можуть знайти справді значущі теми для розмови.

Фокусуйтеся на людях

Чарівні люди не забивають свою голову думками про те, чи вони достатньо хороші, оскільки вони занадто зайняті іншими людьми. Вони відчувають реальний інтерес до тих, хто їх оточує і для їхньої чарівності не потрібні зусилля.

Відкладіть убік смартфон, сфокусуйтеся на людях, які вас оточують. Звертайте увагу на те, що вони говорять, поставте їм наведені запитання, щоб показати свій інтерес.

Не лізьте зі шкіри геть

Чарівні люди не намагаються у розмові показати свій розум та успішність, не намагаються сподобатися всім і кожному, не нав'язують власну думку. Вони доброзичливі, небагатослівні та не намагаються своїми оповіданнями затьмарити інших.

Зрозумійте різницю між фактом та думкою

Зі спірними та делікатними темами привабливі люди обходяться дуже обережно і завжди дотримуються певних рамок. Вони не приховують свою думку, але завжди підкреслюють, що це лише думка, а не підтверджений факт.

Також вони розуміють, що співрозмовники можуть мати іншу точку зору на тему глобального потепління, політики, щеплень чи іншого питання.

Будьте справжніми

Одна з відмінних рис привабливої людини - вони такі, якими є насправді. Вони не будують плану дій, щоб передбачити, як чинити далі - залежно від думки іншої людини. Вони роблять так, як роблять і усвідомлюють, що фальшиві люди не до смаку більшості інших людей.

Вони притягують людей своєю власною індивідуальністю і їм швидко починають довіряти.

Будьте чесними

Такі люди йдуть своїм шляхом, простим та відкритим. І бути чесним насправді не так просто. Потрібно слідувати своїм переконанням, не розпускати плітки, і при цьому намагаються говорити правду завжди, навіть якщо вона гірка.

Усміхайтесь

Ваша усмішка – це потужна зброя, особливо, коли вона чесна, відкрита та щира. І якщо ви посміхатиметеся під час розмови з іншою людиною, вона несвідомо почне відчувати до вас позитивні емоції.

Показуйте себе з кращого боку, але не перестарайтеся

Докладати зусиль, щоб показати себе з найкращого боку – це по суті, зробити прибирання у будинку перед приходом гостей. І це не марнославство, а прояви поваги до інших.

Любіть життя

Чарівні люди – позитивні та небайдужі. Їм не нудно, тому що все життя для них – захоплююча пригода. Вони радо сприймають людей, які хочуть бути її частиною.

Це не означає, що вони не мають проблем. Але вони будь-які неприємності від великих до малих сприймають як тимчасові перешкоди, а не як неминуче зло.

Коли трапляється щось погане, вони нагадують собі, що поганий день – це просто поганий день і не втрачають надію на те, що наступний обов'язково стане кращим.

Вдосконалюйтесь

У чарівних людей немає чарівної палички чи феї, які розв'язують їхні проблеми. Але є вміння вдосконалюватись. Вони щодня прагнуть стати найкращою версією себе, хоча б трохи краще, ніж вони були вчора.

Вони більше думають про інших, ніж про себе і змушують людей почуватися привабливими, шановними, цікавими й що найважливіше – значущими.