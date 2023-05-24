Ці шість фраз одразу видають інфантильну людину з головою: на що звернути увагу

Такі люди не є поганими чи небезпечними, але побудувати з ними серйозні стосунки або домовитися про щось важливе практично неможливо.

Інфантильна людина – це людина зі станом психіки, при якій дорослий проявляє регулярно незрілі та дитячі способи поведінки. Зазвичай такі люди неспроможні функціонувати у житті самостійно, неспроможні взяти на себе відповідальність, уникають конфліктів і загалом дивляться на світ егоцентрично.

"Це не я", "Це він зробив"

Так зазвичай кажуть маленькі діти, щоб уникнути відповідальності за якусь провину. Якщо доросла людина постійно звинувачує когось іншого у своїх проблемах, вона перекладає відповідальність за те, у чому винна сама. І це є ознакою інфантильності.

Такі люди дуже ненадійні. Ще більшою ознакою незрілості є максимально жорстке відстоювання своєї позиції невинності.

"Я не знаю, що хочу робити"

Якщо така фраза з вуст дорослої людини звучить дуже часто, це теж ознака інфантильності. З одного боку, це показує, що людина ще абсолютно незріла, з іншого - людина приймає той факт, що не знає чого хоче.

Психологи вважають, що в цьому випадку ще не все втрачено, тому що усвідомлення факту та зізнання в цьому вимагає сміливості. А це вже риса сильних та дорослих людей.

"Я цього не говорив"

Тут особливе значення має, як часто людина використовує цю фразу й у яких ситуаціях. Якщо це говорять з метою обдурити – перед вами точно інфантильна людина. Іноді буває так, що людина дійсно нічого не обіцяла і лише обговорювала деякі ідеї.

Але буває навпаки - обіцянок було зроблено багато, а при спробі нагадати про це, звучить "я цього не говорив". Незріла особа вважає, що таким чином їй все зійде з рук.

"Не знав, що це так важливо для тебе"

Інфантильні люди рідко замислюються про інших, а тим більше про їхні почуття. Для них майже все в житті – це гра чи не має особливого значення у принципі. Вони помилково вважають, що серйозність оточуючих – щось дивне, а своє сприйняття світу – нормальним.

"Ти мене про це не просив"

Вічні дорослі діти ніколи не запропонують свою допомогу. Вони чекатимуть, доки їх попросять про послугу. І у відповідь на претензії від них можна почути, що потрібно просто попросити. Навіть у ситуації, коли було очевидно, що допомога справді потрібна.

Такі прояви слід сприймати як інфантильність. Доросла людина зазвичай пропонує свою допомогу, коли вона потрібна чи перепрошує за те, що не зорієнтувалася в якійсь ситуації.

"Я такий, який є", "Ми всі (жінки чи чоловіки) так влаштовані"

Люди з яскраво вираженою інфантильністю у характері часто пояснюють свою дивну та нездорову поведінку тим, що вони такими народилися і не можуть цього виправити. Хтось виправдовується статтю, хтось віком, хтось вихованням тощо.

Дорослі зрілі люди намагаються покращити себе та уважно вислуховують критику, оскільки розуміють, що з боку часом видно набагато краще.

Крім перелічених вище проявів інфантильності, є й інші ознаки: невміння розраховувати бюджет, брехня, порушення кордонів, знецінення або зменшення чужих досягнень, стереотипне мислення, невміння приймати критику.