Эти простые секреты вас сделают привлекательным и обаятельным человеком

Существуют люди, которые всегда излучают энергию и уверенность. И необязательно у таких людей есть слава, красота, деньги или связи. Их очарование и обаяние способно творить чудеса и даже самые хмурые и скептичные люди в их присутствии становятся мягче и добрее.

В чем кроются секреты таких людей и какие советы вам помогут стать обаятельными и привлекательными - читайте ниже.

В чем секрет обаятельных людей

Основной секрет обаятельных людей кроется в чувстве самодостаточности, которые идет у них изнутри. Они не ищут постоянного одобрения, им хватает собственной уверенности.

Они четко следуют к намеченной цели и чаще всего приходят туда с улыбкой и светом, который распространяют вокруг себя.

И быть обаятельным - это не просто везение или дар от природы. Это люди, которые имеют определенные привычки и правила жизни.

Относитесь с уважением

Ко всему, что вас окружает и ко всем людям вокруг. Неважно, вы говорите с крупным клиентом, боссом или официанткой в кафе. Делайте это вежливо и уважительно, соблюдайте чужие границы.

Дело в том, что не имеет значения, как хорошо себя вести по отношению к конкретному человеку, если такое поведение избирательно. Обаятельные люди ко всем, без исключения, относятся хорошо, с уважением, так как убеждены, что они ничем не лучше других.

Запомните важное правило

Золотое правило - относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Но у этого правила есть недостаток - оно исходит из ошибочного предположения, что все люди хотят одинакового отношения.

А у разных людей совершенно разные взгляды на мир, разная мотивация. Одному нужно публичное признание, второй терпеть не может быть в центре внимание.

Поэтому есть платиновое правило - относись к людям так, как они хотят, чтобы к ним относились. Обаятельные люди понимают человеческую природу и подстраивают свое поведение и стиль общения так, чтобы было комфортно не только им, но и всем вокруг.

Забудьте о бесполезной болтовне

Казалось бы, поддержать светский разговор - прямой путь расположить других людей к себе. Но часто это имеет обратный эффект и сводит на нет всю заинтересованность. Ваш собеседник включает мозг на автопилот и перестает испытывать симпатию.

Обаятельные люди стараются найти что-то глубокое в незначительных вещах. Они испытывают настоящий интерес к другим людям и могут найти действительно значимые темы для разговора.

Фокусируйтесь на людях

Обаятельные люди не забивают свою голову мыслями о том, достаточно ли они хороши, так как они слишком заняты другими людьми. Они испытывают реальный интерес к тем, кто их окружает и для их обаяния не нужны усилия.

Отложите в сторону смартфон, сфокусируйтесь на людях, которые вас окружают. Обращайте внимание на то, что они говорят, задавайте им наводящие вопросы, чтобы показать свой интерес.

Не лезьте из кожи вон

Обаятельные люди не пытаются в разговоре показать свой ум и успешность, не пытаются понравиться всем и каждому, не навязывают собственное мнение. Они доброжелательны, немногословны и не пытаются своими рассказами затмить других.

Поймите разницу между фактом и мнением

Со спорными и щекотливыми темами обаятельные люди обходятся очень осторожно и всегда придерживаются определенных рамок. Они не скрывают свое мнение, но всегда подчеркивают, что это всего лишь мнение, а не подтвержденный факт.

Также они понимают, что собеседники могут иметь другую точку зрения на тему глобального потепления, политики, прививок или любого другого вопроса.

Будьте настоящими

Одна из отличительных черт обаятельного человека - они такие, какими являются на самом деле. Они не строят план действий, чтобы предугадать, как поступать дальше - в зависимости от мнения другого человека. Они поступают так, как поступают и осознают, что фальшивые люди не по вкусу большинству других людей.

Они притягивают людей своей собственной индивидуальностью и им быстро начинают доверять.

Будьте честными

Такие люди идут своим путем, простым и открытым. И быть честным на самом деле не так уж и просто. Нужно следовать своим убеждениям, не сплетничать, и при этом стараются говорить правду всегда, даже если она горькая.

Улыбайтесь

Ваша улыбка - это мощное оружие, особенно, когда она честная, открытая и искренняя. И если вы будете улыбаться на протяжении разговора с другим человеком, он неосознанно начнет испытывать к вам положительные эмоции.

Показывайте себя с лучшей стороны, но не усердствуйте

Прилагать усилия, чтобы показать себя с лучшей стороны - это по сути, сделать уборку в доме перед приходом гостей. И это не тщеславие, а проявления уважения к другим.

Любите жизнь

Обаятельные люди - позитивные и неравнодушные. Им не скучно, так как вся жизнь для них - увлекательное приключение. Они с радостью воспринимают людей, которые хотят быть ее частью.

Это не значит, что у них нет проблем. Но они любые неприятности, от больших до малых, воспринимают как временные препятствия, а не как неизбежное зло.

Когда случается что-то плохое, они напоминают себе, что плохой день - это просто плохой день, и не теряют надежду на то, что следующий обязательно станет лучше.

Совершенствуйтесь

У обаятельных людей нет волшебной палочки или феи, которые решают их проблемы. Но есть умение совершенствоваться. Они ежедневно стремятся стать лучшей версией себя, хотя бы чуть лучше, чем они были вчера.

Они больше думают о других, чем о себе и заставляют людей чувствовать себя привлекательными, уважаемыми, интересными и что самое важное - значимыми.