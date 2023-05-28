Що чоловіки помічають у жінках насамперед при знайомстві: лише 6 пунктів

Чоловіки при знайомстві з жінкою усвідомлено, а також несвідомо звертають увагу на деякі речі у зовнішності. А також на те, що не має відношення до кольору очей чи волосся. Саме ці риси його зачаровують та приваблюють.

Що чоловіки помічають насамперед при знайомстві з жінкою – читайте у матеріалі нижче.

Постава

Чоловікам подобаються жінки із прямою поставою. Інтуїтивно пряма постава асоціюється із силою та здоров'ям. А ще чоловіки впевнені, що жінка з прямою поставою має дивовижний характер.

Хода

Для чоловіків має дуже велике значення хода жінки. Іноді вони зважуються познайомитися тільки тому, що їх зачарувала хода.

Хода жінки має бути плавною, граціозною, але не химерною. Легкі похитування стегнами, але без перегину. Саме хода показує вашу жіночність.

Волосся

Справжньої причини, чому жіноче волосся має велике значення, не знають навіть самі чоловіки. Але при знайомстві вони звертають увагу саме на них – на довжину, красу, доглянутість, зачіску.

Універсальних варіантів немає - хтось мліє від коротких "хлопчачих" стрижок, а хтось божеволіє по довгому волоссю. Хтось зачаровується рудими, а хтось білявками. Але є тільки один точний факт - недоглянуте волосся відштовхує чоловіків.

Посмішка

Посмішка завжди робить людину красивішою. Це чітке посилання оточуючим про оптимізм, доброту і ніжність. Похмурий вираз обличчя відштовхує чоловіків дуже швидко. Тому - усміхайтеся частіше і намагайтеся дбати про свої зуби, щоб усмішка виглядала ще й здоровою.

Шкіра обличчя

І тут мається на увазі навіть не рівна і гладка шкіра, а скоріше - доглядають її чи ні. Ми всі неідеальні, і шкіри це теж стосується – можуть бути дефекти, почервоніння від сонця, роздратування та прищі.

Але жінку, яка не доглядає свою шкіру, видно практично відразу. І макіяж тут теж ні до чого - чоловіки віддають перевагу природності.

Стан душі

Побачити, в якому стані жінка чи настрої не така вже й просто. Але дуже багато чоловіків якимось чуттям безпомилково відчувають внутрішній стан жінки.

Переживання, сум, дратівливість, агресія, розчарування - це видно практично відразу. Багато чоловіків не ризикнуть знайомитись, якщо бачать такі емоції. Навіть якщо дуже хочеться.

Щастя, задоволення, розслаблення та відкритість до світу – це теж відчувається дуже швидко. І саме такі жінки приваблюють чоловіків.