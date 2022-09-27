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Ці професії будуть найбільш затребувані вже у 2025 році: список

Стало відомо, які професії будуть затребуваними в 2025 році (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Сьогодні більшість робочих місць поглинає роботизація та діджиталізація. Водночас цей процес підвищує попит на професії, де без людини не обійтися.

У блозі всесвітньо відомої соціальної мережі Hi5 Артур Мейстер назвав список спеціальностей, які точно будуть популярними найближчі роки.

Вчитель

У 2025 році вчителі все ще відіграватимуть важливу роль в суспільства. Звичайно, робота освітян буде доповнена технологіями, але справжнього викладача не замінити.

У звіті Nesta за 2017 рік виявили, що кількість робочих місць у викладанні швидше за все зросте в майбутньому. Організація також зазначила, що зростатиме попит на міжособистісні та когнітивні навички вищого рівня, які є ключовими частинами навчання.

Лікарі та медсестри

Очікувано, що попит на кваліфікованих медичних працівників не тільки залишиться, а й зростатиме у 2025 році.

За різними даними, кількість робочих місць лікарів або хірургів зросте на 7% протягом наступного десятиліття.

Однак це зростання спричинене старінням населення та збільшенням кількості хронічних захворювань у громадян, що є не найкращою тенденцією.

Робітничі професії

На цю сферу професій автоматизація впливає найбільше, адже все частіше ручну працю замінюють роботи. Але попит збережеться саме через нездатність машин аналізувати проблему й пропонувати рішення.

Очікується, що в майбутньому великий попит будуть мати сантехніки, електрики, столяри, слюсарі та інші ремісники.

Погодьтеся, що нам завжди буде потрібен фахівець, який зможе полагодити щось у побуті.

Інженер із кібербезпеки

Ці спеціалісти несуть відповідальність за захист наших даних в Інтернеті. Вони розробляють політику запобігання та захисту від злому, кібератак та інших цифрових загроз.

Наприклад, бюро статистики праці США очікує, що кількість робочих місць у сфері кібербезпеки зросте на 32% у найближчі кілька років.

Аналітик комп'ютерних систем

Аналітики комп’ютерних систем вивчають комп’ютерні системи підприємств, щоб допомогти організації використовувати технології ефективніше та результативніше.

Їхня робота повністю залежить від аналізу даних, тому робот не зможе замінити людський розум.

Експерти прогнозують, що аналітиків будуть наймати в міру того, як все більше організацій будуть використовувати технології, а це відбувається зі швидкістю світла.

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