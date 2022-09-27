Эти профессии будут наиболее востребованы уже в 2025 году: список

Учитель

В 2025 году учителя все еще будут играть важную роль в обществе. Конечно, работа педагогов будет дополнена технологиями, но настоящего преподавателя не заменить.

В отчете Nesta за 2017 год обнаружили, что количество рабочих мест в преподавании, скорее всего, вырастет в будущем. Организация также отметила, что спрос будет расти на такие навыки, как межличностные и когнитивные навыки высшего уровня, которые являются ключевыми частями обучения.

Врачи и медсестры

Ожидается, что спрос на квалифицированных медицинских работников не только останется, но и будет расти в 2025 году.

По разным данным, количество рабочих мест врачей или хирургов вырастет на 7% в течение следующего десятилетия.

Однако этот рост вызван старением населения и увеличением количества хронических заболеваний у граждан, что является не самой лучшей тенденцией.

Рабочие профессии

На эту сферу профессий автоматизация влияет больше всего, ведь все чаще ручной труд заменяют работы. Но спрос сохранится именно из-за неспособности машин анализировать проблему и предлагать решение.

Ожидается, что в будущем большой спрос будут иметь сантехники, электричества, столяры, слесари и другие ремесленники.

Согласитесь, что нам всегда потребуется специалист, который сможет починить что-то из быта.

Инженер по кибербезопасности

Эти специалисты несут ответственность за защиту данных в Интернете. Они разрабатывают политику предотвращения и защиты от взлома, кибератак и других цифровых угроз.

Бюро статистики труда США ожидает, что количество рабочих мест в сфере кибербезопасности вырастет на 32% в ближайшие несколько лет.

Аналитик компьютерных систем

Аналитики компьютерных систем изучают компьютерные системы предприятий, чтобы помочь организации использовать технологии более эффективно и результативно.

Их работа полностью зависит от анализа данных, поэтому робот не сможет заменить человеческий разум.

Эксперты прогнозируют, что аналитиков будут нанимать по мере того, как все больше организаций будут использовать технологии, а это происходит со скоростью света.