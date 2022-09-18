Меняйте профессию: на какую работу в Украине самая большая конкуренция и низкая зарплата

Рынок труда в Украине продолжает развиваться: работодатели предлагают вакансии, а поисковики активно размещают свои резюме. Однако есть некоторые специальности, на которые самая большая конкуренция среди ищущих работу, а зарплата в некоторых - кот наплакал.

Об этом Styler рассказали в комментарии эксперты с OLX Работа.

Какие вакансии наиболее востребованы среди украинцев

Наибольший спрос среди поисковиков в начале сентября был на вакансии копирайтер (13 кандидатов на одно рабочее место), курьер и упаковщик (по 11 кандидатов на одно рабочее место).

Несколько меньший спрос на менеджеров интернет-магазина и комплектующих (по 10 человек на одно рабочее место).

Самые популярные вакансии среди кандидатов (полная занятость) в период 1.09.2022 - 14.09.2022