Топ-10 вакансий для тех, кто ищет работу: кого нанимают и сколько платят сейчас

В Украине во время войны изменился и рынок труда: некоторые специальности стали более востребованными, на какие-то спрос снизился. Но рабочие места есть, работодатели готовы нанимать работников и платить заработную плату. Какие же специальности самые популярные и как они оцениваются?

Об этом Styler рассказали в комментарии эксперты с OLX Работа.

Тройка самых востребованных специальностей

Так, в начале сентября 2022 года больше всего работодатели искали на полную занятость продавцов (4037 объявлений) со средней зарплатой 10,5 тысяч гривен, водителей (4024 объявлений) - за такую работу предлагали 24 тысячи гривен, поваров (2167 объявлений) - 12,5 тысяч гривен в месяц.

Самые популярные вакансии по количеству объявлений

В таблице учтены предложения с полной занятостью в период с 1.09.2022 по 14.09.2022