Ці продукти запобігають появі сивини і роблять волосся здоровим

Процес посивіння нереально зупинити, але його можна сповільнити і цим максимально продовжити "молодість" волосся. Важливий не лише косметичний догляд, ключовим є саме збагачення організму деякими мікроелементами та вітамінами, які підтримують здоров'я волосся, його природну пігментацію та еластичність.
Про те, що потрібно їсти, аби запобігти сивінню, розповіла дієтолог Наталія Кондратюк в Instagram.
"Одразу скажу, що відновити колір волосся, якщо воно вже сиве, на жаль, харчування чи будь-які БАДи, вітаміни і мінерали не зможуть. Повністю сива волосина втрачає здатність до природного вироблення пігменту, цей біологічний процес, відбувається у фолікулі. Він незворотний", - каже експерт.
Однак, правильний раціон, може сильно пригальмувати процес посивіння, покращити загальне здоров'я волосся, зміцнити його структуру, збільшити блиск та відновити його природну силу.
"Перш за все слідкуємо, щоб у раціоні не було дефіциту міді. Основна її роль полягає у стимуляції вироблення меланіну, пігменту, який відповідає за кольорову насиченість волосся, шкіри і очей", - пояснює дієтолог.
А ще меланін є важливим компонентом для синтезу кератину. Він надає волоссю силу та еластичність, і теж має певний вплив на колір волосся.
"Тож, якщо в організмі дефіцит міді, це спричиняє порушення синтезу меланіну і ми бачимо це у вигляді сріблястих волосин, які з'являтимуться все частіше", - каже Кондратюк.
Варто раціон збагатити продуктами багатими на мідь. А саме:
Крім продуктів, багатих на мідь, важливо також забезпечити достатню кількість інших вітамінів, мінералів та оксидантів, таких як вітаміни В, С, Е, цинк, селен тощо.
Цих речовин багато в наступних продуктах:
"Завдяки цим продуктам можна загальмувати тотальне посивіння", - наголошує дієтолог.
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