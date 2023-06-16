Ось що треба їсти, щоб прожити довше. Ловіть список найкорисніших продуктів
Дослідники заявляють, що процес старіння залежить не стільки від генетики, як від харчових звичок. Це означає, що споживання деяких продуктів може посприяти вашому довголіттю.
Про 7 найкорисніших продуктів, які допоможуть продовжити життя, пише ресурс Eat This, Not That.
Що їсти, аби прожити довше
"Ключ у тому, щоб уникати оброблених харчових продуктів, які часто містять багато нездорових жирів, цукру та натрію та можуть сприяти різноманітним проблемам зі здоров’ям", - говорить Анант Вінджамурі, доктор медичних наук, головний лікар закладу Modern Age.
Дієта відіграє важливу роль у процесі старінні та є вирішальним фактором способу життя, який гарантує вам довше здорове життя.
"Дієта, багата різноманітною рослинною їжею - фруктами, овочами, цілозерновими, бобовими, горіхами та насінням - пов’язана з більшою тривалістю життя. Ці продукти містять велику кількість фітохімічних речовин і флавоноїдів, сполук, які виявляють антиоксидантну дію", - каже доктор Вінджамурі.
Горіхи
Епохальне дослідження PREDIMED спостерігало значне зниження ризику серйозних серцево-судинних проблем серед тих, хто дотримувався середземноморської дієти з горіховою сумішшю, порівняно з дієтою зі зниженим вмістом жиру. Група, яка їла горіхи, мала на 39% нижчий ризик смертності.
"Горіхи багаті ненасиченими жирами (корисною формою жиру), клітковиною, антиоксидантами, а також певними вітамінами та мінералами, які разом сприяють здоров’ю серця, допомагають контролювати вагу та, можливо, сприяють довголіттю", - каже доктор Вінджамурі.
Корисними є будь-які горіхи: мигдаль, арахіс, фундук, фісташки тощо.
Куркума
Ця спеція містить куркумін - біоактивну сполуку з потужними протизапальними та антиоксидантними властивостями.
Хронічне запалення є значущим чинником багатьох захворювань, пов’язаних зі старінням, і протизапальний ефект куркуміну може допомогти пом’якшити це. Це підтверджують дослідження 2021 року.
Окрім цього, згідно з оглядом 2022 року в Cells, куркумін пов’язаний із меншим ризиком серцевих захворювань, які є основною причиною смерті в США.
Експерти радять завжди поєднувати куркуму з чорним перцем, оскільки той підвищує біодоступність куркуміну.
Оливкова олія першого віджиму
Багата антиоксидантами оливкова олія з високим вмістом здорових жирів є основним продуктом середземноморської дієти.
Дослідження 2022 року в Журналі Американського коледжу кардіології показало, що люди, які вживали більше ½ ст. л. оливкової олії на день, мали на 19% менший ризик смерті (з будь-якої причини), ніж ті, хто рідко або ніколи не вживав оливкову олію.
Зокрема, люди, які насолоджувалися оливковою олією, мали на 29% менший ризик смерті від нейродегенеративних захворювань (наприклад, хвороби Альцгеймера), на 19% нижчий ризик серцевих хвороб і на 17% нижчий ризик смерті від раку.
Заправляйте салати оливковою олією (фото: Freepik)
Зелений чай
"Зелений чай багатий кверцетином, рослинним флавоноїдом, який виявляє антиоксидантні, протизапальні та протипухлинні властивості", - пояснює Вінджамурі.
Дослідження 2022 року в Molecules показує, що кверцетин може знищувати старіючі клітини - це клітини, які перестали ділитися. Це означає, що так можна сповільнити старіння.
За словами доктора Вінджамурі, вважається, що кверцетин активує ген SIRT1 - важливий фактор довголіття, покращуючи здатність організму відновлювати ДНК і потенційно уповільнюючи старіння.
Цибуля
Згідно з тим же дослідженням 2022 Molecules, цибуля є найбагатшим джерелом кверцетину, антиоксиданту, який має захисну функцію проти старіння.
Рандомізоване клінічне дослідження 2021 року в Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition показало, що вживання багатої на кверцетин цибулі допомогло покращити когнітивні функції.
У страви можна додавати не тільки свіжу цибулю. Спробуйте її також карамелізувати з оливковою олією першого віджиму та доповнити нею омлет або салат.
Цільні зерна
Відмова від складних вуглеводів не є ключем до довшого життя. Насправді люди, які їли приблизно 70 г цільного зерна (що еквівалентно приблизно 1,5 скибки цілозернового хліба) щодня, мали менший ризик передчасної смерті порівняно з групою, яка їла менше цілозернових продуктів або взагалі не їла їх, згідно з дослідженням Circulation 2016 року.
Якщо ви не дуже любите хліб, ви можете включити в свій раціон інші багаті поживними речовинами цілозернові продукти, такі як дикий рис, вівсянку та цілозернові пластівці з низьким вмістом цукру.
Ягоди
Ягоди наповнені особливим типом антиоксидантів, які називаються флавоноїдами, які пов’язані з подовженням життя.
Дослідження British Journal of Nutrition розглядало дані Дослідження здоров’я медсестер, одного з найбільших досліджень факторів ризику серйозних хронічних захворювань у жінок, яке спостерігало понад 93 тис. жінок протягом десятиліть.
Дослідники виявили тісний зв’язок між споживанням продуктів, багатих флавоноїдами, зокрема чорниці та полуниці, а також червоного вина, чаю та перцю, та меншим ризиком смертності від усіх причин.
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