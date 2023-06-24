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Ніколи не фарбуйте волосся у ці кольори, якщо не хочете виглядати старше

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Субота 24 червня 2023 19:49
Ніколи не фарбуйте волосся у ці кольори, якщо не хочете виглядати старше Які кольори волосся додають віку (фото ілюстративне: freepik)
Автор: Василина Копитко

Вдало підібраний колір волосся може візуально вас омолодити. А от деякі відтінки навпаки - вони не те, що підкреслять ваш вік, а ще й додадуть зайвих років.

Про те, яких кольорів варто уникати при фарбуванні волосся, розповіла перукар-кольорист Ірина Моравська в Instagram.

Чорно-сині відтінки

Не використовуйте чорні кольори з синім пігментом. Жодну жінку такий колір ще не освіжив. Цей відтінок однозначно додасть вам пару років.

Ніколи не фарбуйте волосся у ці кольори, якщо не хочете виглядати старшеЧорний колір із синім відблиском зробить вас старшою (скриншот)

Холодні відтінки

Для володарок довгого і кучерявого пористого волосся не рекомендую фарбуватися у холодні відтінки. Вони не будуть мати блиску на такій структурі волосся.

Холодні відтінки варто вибирати жінкам, у яких рівне гладке волосся. Особливо гарно вони виглядають при стрижках із чіткими лініями.

Ніколи не фарбуйте волосся у ці кольори, якщо не хочете виглядати старшеХолодні відтінки зроблять кучеряве волосся тьмяним (скриншот)

Кольори баклажана і вишні

Не використовуйте відтінки кольору баклажана і вишня. Вони не личать чарівним леді, які не хочуть акцентувати на своєму віці.

Ніколи не фарбуйте волосся у ці кольори, якщо не хочете виглядати старшеНе варто вибирати цей колір для фарбування волосся (скриншот)

"Зараз в моді натуральне сиве волосся. Але не варто спішити із таким вибором, на мою думку, це актуально для жінок 60+", - каже перукар.

Раніше ми розповідали про те, які стрижки ідеально підходять жінкам за 40 років.

Читайте також про те, як підібрати стрижку під тип обличчя та фігури.

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