Эти продукты предотвращают появлению седины и делают волосы здоровыми

Как остановить поседение

"Сразу скажу, что восстановить цвет волос, если они уже седые, к сожалению, питание или любые БАДы, витамины и минералы не смогут. Полностью седой волос теряет способность к естественной выработке пигмента, этот биологический процесс, происходит в фолликуле. Он необратим", - говорит эксперт.

Однако, правильный рацион, может сильно притормозить процесс поседения, улучшить общее здоровье волос, укрепить его структуру, увеличить блеск и восстановить его естественную силу.

"Прежде всего следим, чтобы в рационе не было дефицита меди. Основная ее роль заключается в стимуляции выработки меланина, пигмента, отвечающего за цветовую насыщенность волос, кожи и глаз", - объясняет диетолог.

Меланин является важным компонентом для синтеза кератина. Он придает волосам силу и эластичность, и тоже оказывает определенное влияние на цвет волос.

"Итак, если в организме дефицит меди, это приводит к нарушению синтеза меланина и мы видим это в виде серебристых волос, которые будут появляться все чаще", - говорит Кондратюк.

Какие продукты богаты медью

Следует рацион обогатить продуктами богатыми медью. А именно:

орехи

семена

черный шоколад

мясо

бобовые (бобы, нут, фасоль)

цельнозерновые продукты (пшеница, ячмень, овес)

сухофрукты (инжир, курага)

морепродукты (особенно мидии, креветки, омары)

Кроме продуктов, богатых медью, важно также обеспечить достаточное количество других витаминов, минералов и оксидантов таких как витамины В, С, Е, цинк, селен и т. д.

Этих веществ много в следующих продуктах:

листовая зелень : шпинат, укроп, петрушка и другие лиственные зеленые (благодаря витаминам А и С усиливают выработку меланина)

: шпинат, укроп, петрушка и другие лиственные зеленые (благодаря витаминам А и С усиливают выработку меланина) овощи разных цветов : помидоры, морковь, свекла и т. д. (они содержат антиоксиданты, такие как бета-каротин и ликопин, які борются с процессами окисления и связывают свободные радикалы

: помидоры, морковь, свекла и т. д. (они содержат антиоксиданты, такие как бета-каротин и ликопин, які борются с процессами окисления и связывают свободные радикалы рыба и морепродукты : лосось, сардина и треска (они богаты Омега-3, помогают удерживать кожу головы здоровой)

: лосось, сардина и треска (они богаты Омега-3, помогают удерживать кожу головы здоровой) яйца - они содержат биотин и витамин В7, которые помогают сохранить естественный цвет волос и поддерживают его структуру)

- они содержат биотин и витамин В7, которые помогают сохранить естественный цвет волос и поддерживают его структуру) черный шоколад - кроме меди он содержит еще полифенолы и антиоксиданты (они укрепляют волосы и предупреждают появление седины)

"Благодаря этим продуктам можно затормозить тотальное поседение", - подчеркивает диетолог.