RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эти продукты предотвращают появлению седины и делают волосы здоровыми

Как предотвратить появление седины (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Процесс поседения невозможно остановить, но его можно замедлить и этим максимально продлить "молодость" волос. Важен не только косметический уход, ключевым является обогащение организма некоторыми микроэлементами и витаминами, которые поддерживают здоровье волос, его природную пигментацию и эластичность.

О том, что нужно есть, чтобы предотвратить появление седины, рассказала диетолог Наталья Кондратюк в Instagram.

Как остановить поседение

"Сразу скажу, что восстановить цвет волос, если они уже седые, к сожалению, питание или любые БАДы, витамины и минералы не смогут. Полностью седой волос теряет способность к естественной выработке пигмента, этот биологический процесс, происходит в фолликуле. Он необратим", - говорит эксперт.

Однако, правильный рацион, может сильно притормозить процесс поседения, улучшить общее здоровье волос, укрепить его структуру, увеличить блеск и восстановить его естественную силу.

"Прежде всего следим, чтобы в рационе не было дефицита меди. Основная ее роль заключается в стимуляции выработки меланина, пигмента, отвечающего за цветовую насыщенность волос, кожи и глаз", - объясняет диетолог.

Меланин является важным компонентом для синтеза кератина. Он придает волосам силу и эластичность, и тоже оказывает определенное влияние на цвет волос.

"Итак, если в организме дефицит меди, это приводит к нарушению синтеза меланина и мы видим это в виде серебристых волос, которые будут появляться все чаще", - говорит Кондратюк.

Какие продукты богаты медью

Следует рацион обогатить продуктами богатыми медью. А именно:

  • орехи
  • семена
  • черный шоколад
  • мясо
  • бобовые (бобы, нут, фасоль)
  • цельнозерновые продукты (пшеница, ячмень, овес)
  • сухофрукты (инжир, курага)
  • морепродукты (особенно мидии, креветки, омары)

Кроме продуктов, богатых медью, важно также обеспечить достаточное количество других витаминов, минералов и оксидантов таких как витамины В, С, Е, цинк, селен и т. д.

Этих веществ много в следующих продуктах:

  • листовая зелень: шпинат, укроп, петрушка и другие лиственные зеленые (благодаря витаминам А и С усиливают выработку меланина)
  • овощи разных цветов: помидоры, морковь, свекла и т. д. (они содержат антиоксиданты, такие как бета-каротин и ликопин, які борются с процессами окисления и связывают свободные радикалы
  • рыба и морепродукты: лосось, сардина и треска (они богаты Омега-3, помогают удерживать кожу головы здоровой)
  • яйца - они содержат биотин и витамин В7, которые помогают сохранить естественный цвет волос и поддерживают его структуру)
  • черный шоколад - кроме меди он содержит еще полифенолы и антиоксиданты (они укрепляют волосы и предупреждают появление седины)

"Благодаря этим продуктам можно затормозить тотальное поседение", - подчеркивает диетолог.

Раньше мы рассказывали о том, какие продукты продлевают жизнь.

Читайте также о том, какие три цвета волос визуально придают возрасту.

Читайте РБК-Украина в Google News
волоссясивиназдоровя