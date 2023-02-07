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Ці продукти впливають на настрій. Клопотенко розповів, що треба їсти від втоми

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Вівторок 07 лютого 2023 11:14
Ці продукти впливають на настрій. Клопотенко розповів, що треба їсти від втоми Фото: Євген Клопотенко (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

За допомогою їжі можна позбутися втоми та апатії. Важливо вживати правильні продукти.

Які саме розповів на своїй сторінці в Instagram кулінар Євген Клопотенко.

"Ваше почуття втоми посилює дефіцит вітаміну B9 (фолієва кислота), йоду, заліза, цинку та магнію. Тому у вас немає сил, відбувається погіршення пам'яті, уваги та мислення, а також підвищується дратівливість", - написав Євген.

В якій їжі шукати відсутні елементи:

  • Фолієва кислота (вітамін В9): печінка, сочевиця, шпинат, спаржа, брюссельська капуста
  • Залізо: яловича печінка, гарбузове насіння, яловичина, сочевиця, шпинат
  • Магній: шпинат, насіння гарбуза, мигдаль, кеш'ю, чорний шоколад
  • Цинк: курка, яловичина, морепродукти, гарбузове насіння
  • Вітамін А: печінка, оселедець, морква, гарбуз
  • Йод: йодована сіль, морські водорості, риба (наприклад, тріска), грецький йогурт, волоські горіхи.

Щоб допомогти мозку працювати – потрібна Омега-3. Бо мозок на 60% складається з жиру і вимагає від вас нормального харчування з продуктами, які містять хороші жири. А ще мозок споживає багато енергії, тому треба якось підтримувати та допомагати. Інакше будуть проблеми із центральною нервовою системою. А ще Омега-3 діє як антиоксидант і має протизапальні властивості.

Де брати Омега-3: насіння льону, оселедець, сардини, волоські горіхи.

Також вам потрібні пробіотики, тому що вони допомагають вироблятися дофаміну і серотоніну. А це безпосередньо допомагає підтримувати нервову систему та гарний настрій.

Де брати пробіотики:

  • Ферментація (йогурт, кефір, квашена капуста, кімчі).
  • Цибуля, часник, яблука зі шкіркою, корінь цикорію (тут логіка полягає в тому, що ферментація цих продуктів відбувається у шлунково-кишковому тракті та стимулює ріст чи активність корисної мікрофлори/

Як ми раніше писали, Клопотенко поділився крутим рецептом української страви, якій 400 років.

Раніше Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачне тісто для чебуреків.

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еда Евгений Клопотенко