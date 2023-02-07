Ці продукти впливають на настрій. Клопотенко розповів, що треба їсти від втоми

Які саме розповів на своїй сторінці в Instagram кулінар Євген Клопотенко.

"Ваше почуття втоми посилює дефіцит вітаміну B9 (фолієва кислота), йоду, заліза, цинку та магнію. Тому у вас немає сил, відбувається погіршення пам'яті, уваги та мислення, а також підвищується дратівливість", - написав Євген.

В якій їжі шукати відсутні елементи:

Фолієва кислота (вітамін В9): печінка, сочевиця, шпинат, спаржа, брюссельська капуста

Залізо: яловича печінка, гарбузове насіння, яловичина, сочевиця, шпинат

Магній: шпинат, насіння гарбуза, мигдаль, кеш'ю, чорний шоколад

Цинк: курка, яловичина, морепродукти, гарбузове насіння

Вітамін А: печінка, оселедець, морква, гарбуз

Йод: йодована сіль, морські водорості, риба (наприклад, тріска), грецький йогурт, волоські горіхи.

Щоб допомогти мозку працювати – потрібна Омега-3. Бо мозок на 60% складається з жиру і вимагає від вас нормального харчування з продуктами, які містять хороші жири. А ще мозок споживає багато енергії, тому треба якось підтримувати та допомагати. Інакше будуть проблеми із центральною нервовою системою. А ще Омега-3 діє як антиоксидант і має протизапальні властивості.

Де брати Омега-3: насіння льону, оселедець, сардини, волоські горіхи.

Також вам потрібні пробіотики, тому що вони допомагають вироблятися дофаміну і серотоніну. А це безпосередньо допомагає підтримувати нервову систему та гарний настрій.

Де брати пробіотики: