Ці продукти впливають на настрій. Клопотенко розповів, що треба їсти від втоми
За допомогою їжі можна позбутися втоми та апатії. Важливо вживати правильні продукти.
Які саме розповів на своїй сторінці в Instagram кулінар Євген Клопотенко.
"Ваше почуття втоми посилює дефіцит вітаміну B9 (фолієва кислота), йоду, заліза, цинку та магнію. Тому у вас немає сил, відбувається погіршення пам'яті, уваги та мислення, а також підвищується дратівливість", - написав Євген.
В якій їжі шукати відсутні елементи:
- Фолієва кислота (вітамін В9): печінка, сочевиця, шпинат, спаржа, брюссельська капуста
- Залізо: яловича печінка, гарбузове насіння, яловичина, сочевиця, шпинат
- Магній: шпинат, насіння гарбуза, мигдаль, кеш'ю, чорний шоколад
- Цинк: курка, яловичина, морепродукти, гарбузове насіння
- Вітамін А: печінка, оселедець, морква, гарбуз
- Йод: йодована сіль, морські водорості, риба (наприклад, тріска), грецький йогурт, волоські горіхи.
Щоб допомогти мозку працювати – потрібна Омега-3. Бо мозок на 60% складається з жиру і вимагає від вас нормального харчування з продуктами, які містять хороші жири. А ще мозок споживає багато енергії, тому треба якось підтримувати та допомагати. Інакше будуть проблеми із центральною нервовою системою. А ще Омега-3 діє як антиоксидант і має протизапальні властивості.
Де брати Омега-3: насіння льону, оселедець, сардини, волоські горіхи.
Також вам потрібні пробіотики, тому що вони допомагають вироблятися дофаміну і серотоніну. А це безпосередньо допомагає підтримувати нервову систему та гарний настрій.
Де брати пробіотики:
- Ферментація (йогурт, кефір, квашена капуста, кімчі).
- Цибуля, часник, яблука зі шкіркою, корінь цикорію (тут логіка полягає в тому, що ферментація цих продуктів відбувається у шлунково-кишковому тракті та стимулює ріст чи активність корисної мікрофлори/
Як ми раніше писали, Клопотенко поділився крутим рецептом української страви, якій 400 років.
Раніше Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачне тісто для чебуреків.