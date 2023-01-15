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Клопотенко поділився крутим рецептом української страви, якій 400 років

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Неділя 15 січня 2023 15:31
Клопотенко поділився крутим рецептом української страви, якій 400 років Євген Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Шпундра, або шпундри, - давня українська страва, яку згадував у своїй "Енеїді" ще Євген Котляревський. В основі цієї смакоти – свинина і буряк, що трохи незвично, але її точно варто спробувати.

Рецепт з'явився на YouTube-каналі переможця "МастерШеф".

Інгредієнти:

  • 300-500 г свинячого ошийка
  • 3 буряки
  • 1 ст. л. оцту
  • 1 цибулина
  • 3 ст. л. сметани
  • 1 ч. л. солодкої гірчиці
  • 3 зубчики часнику
  • 1 ст. л. соняшникової олії
  • 50 г вершкового масла
  • 2 ст. л. борошна
  • 2 ст. л. білого хрону
  • 5 гілочок чебрецю
  • 2 ст. л. сметани
  • 2 томати
  • 50 мл води

Покрокове приготування

Поріжте свинину великими шматками, посоліть і поперчіть до смаку. Потім натріть солодкою гірчицею та соняшниковою олією.

Цибулину наріжте півкільцями. Викладіть свинину на деко чи у форму разом із цибулею, запікайте при 180 градусах 40 хвилин.

Запечіть у фользі буряки разом з часником. Кожен овоч загорніть окремо і запечіть у духовці протягом 1-1,5 години, в залежності від розміру. Запікати буряки можна разом із м'ясом.

Розігрійте велику пательню вершковим маслом, додайте натерті томати. Додайте борошно, поперчіть і посоліть до смаку. Тушкуйте на маленькому вогні.

Коли готове м'ясо трохи охолоне, наріжте його на більш дрібні шматочки, а буряк - півкільцями.

На пательню до томатів додайте нарізане шматочками м'ясо та буряк. Тушкуйте 5 хвилин. При подачі додайте до шпундри тертий білого хрін, сметану та гілочки чебрецю.

Раніше Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачне тісто для чебуреків.

Крім того, читайте про рецепт найсмачніших дерунів з м'ясом.

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Евгений Клопотенко